Свердловский участник СВО 9 месяцев не получал зарплату из-за бюрократической ошибки

Posted 20 февраля, 14:51
Published 20 февраля, 14:51
Modified 20 февраля, 14:53
Updated 20 февраля, 14:53
Его по документам оформили пропавшим без вести, несмотря на активное участие в боевых действиях. Это получилось в результате перевода военного из одной в части в другую. В одной части его уволили, перевели в другую на бумагах, а по факту оставили на старом месте. В результате ему нигде не платили.
Ситуация разрешилась только после обращения в военную прокуратуру ЦВО депутата Госдумы Максима Иванова.
Иванов в соцсетях рассказал, что это не единичный случай и он продолжает работу над решением подобных проблем.