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Posted 20 февраля, 14:51

Published 20 февраля, 14:51

Modified 20 февраля, 14:53

Updated 20 февраля, 14:53

Свердловский участник СВО 9 месяцев не получал зарплату из-за бюрократической ошибки

Свердловский участник СВО 9 месяцев не получал зарплату из-за бюрократической ошибки

20 февраля 2025, 14:51
Фото: 1MI.
Из-за ошибки в документах участник СВО из Тавды девять месяцев не получал денежное довольствие.

Его по документам оформили пропавшим без вести, несмотря на активное участие в боевых действиях. Это получилось в результате перевода военного из одной в части в другую. В одной части его уволили, перевели в другую на бумагах, а по факту оставили на старом месте. В результате ему нигде не платили.

Ситуация разрешилась только после обращения в военную прокуратуру ЦВО депутата Госдумы Максима Иванова.

Иванов в соцсетях рассказал, что это не единичный случай и он продолжает работу над решением подобных проблем.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге вернувшемуся из плена бойцу СВО наконец перечислили выплаты.

Свердловчанка обратилась в «Мужское/Женское», чтобы добиться выплат за бойца СВО
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Екатеринбург#Инцидент#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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