Свердловский участник СВО 9 месяцев не получал зарплату из-за бюрократической ошибки

Его по документам оформили пропавшим без вести, несмотря на активное участие в боевых действиях. Это получилось в результате перевода военного из одной в части в другую. В одной части его уволили, перевели в другую на бумагах, а по факту оставили на старом месте. В результате ему нигде не платили.