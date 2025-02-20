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Posted 20 февраля, 13:49

Published 20 февраля, 13:49

Modified 20 февраля, 16:45

Updated 20 февраля, 16:45

Топ самых популярных суеверий среди россиян

Топор под подушкой, смерть паука и скандальная соль: самые популярные суеверия России

20 февраля 2025, 13:49
Фото: 1MI.

Топ самых популярных суеверий среди россиян

Еще в глубокой древности люди верили в различные приметы, гадания и магию. Многие из нас сохраняют подобные традиции до сих пор. В материале TagilCity.ru публикуем самые забавные и необычные суеверия, а также рассказываем, что об этом думают тагильчане.

С помощью суеверий, кажется, и будущее можно предсказать, и от беды уберечься, и любимого найти. Чаще всего приметами пользуются молодые девушки в период святок. Однако, по мнению многих, на протяжении всей жизни «нет-нет, да и присядешь на дорожку».

Все начинается с детства

  • Сорвал «куриную слепоту» — ослеп. Знакомо? Маленькие желтые цветочки, растущие буквально повсюду. Все их трогали, даже дарили мамам или бабушкам, но никто же не ослеп, правда?
  • «Соль-вода», чтобы отпугнуть ос или пчел. Наши дети тоже это произносят. А откуда они узнали?
  • Если за спиной «скрутить фигу» или скрестить пальцы, то ложь и не считается вовсе, а клятва тем более не сработает.
  • Если черный кот дорогу перейдет… А кому-то даже приходилось обходить животное по другой улице. И почему это не стало самой большой проблемой в современной жизни, непонятно.

Погоду тоже ясно видели

  • Убить паука — к дождю.
  • Слышите громкое кваканье лягушек — будет ясно и тепло, тихое — к осадкам. Даже лягушки знают больше, чем синоптики.
  • И курицы знают, а мы нет. Если птица стоит на одной ноге, грядут заморозки.
  • Чайник на кухне громко свистит — к холодной погоде. Вот что-то и заговор уже чудится…
Фото: freepik

Есть вопросики и к родителям

  • Новорожденного ребенка никому не показывайте и в зеркало ему не давайте смотреть, а то счастье проглядит или сильно испугается.
  • Чтобы родить сыночка, нужно класть под подушку топор. Жаль, не уточняется, большой или маленький, и удобно ли будет спать, тоже неизвестно. На самом деле, вопросов гораздо больше.
  • Стричься беременным нельзя, а то у малыша счастья не будет.
  • Ум, оказывается, зависит от того, стригли ли детей до года. Если стригли, то, увы, блистать не будет. Обидно как-то, у кого не спроси, всех водили к парикмахеру.
  • Рыбой чадо свое не кормите, пока не заговорит. Иначе останется немым. Рыба вообще в курсе, что ее запретили?
Детей, действительно, всегда очень берегут. И фото не выкладывают, или со смайлом на личике. Суеверия и сейчас очень распространены, несмотря на качество образования. Однако верующие люди должны понимать, что приметы, которые придумали язычники, не работают. Церковь все это отрицает, да и наукой не доказано, — говорят эксперты.
Фото: 1MI

Мистика какая-то

А вы знали, что в бане хозяйничает банник и его нельзя обижать? Баньку нужно мыть и топить почаще. В домах и квартирах хозяева вовсе не люди, а домовые. Им тоже нужно класть сладкое на блюдце и наливать молока.

  • Пятница 13-е считается неудачным днем. В этот день происходят самые жуткие преступления, аварии и тому подобные вещи. На самом деле, так же, как и в любой другой день. Просто раньше принято было считать лишь до 12.
  • Разбить зеркало — к горю или даже смерти. Пояснение было, но совсем иное — стоило оно очень дорого. Кроме того, люди не понимали, почему они в нем отражаются.
  • Соль просыпать — к скандалу. Срочно засыпьте ее сахаром, и зло нейтрализуется! В древности соль кидали через плечо, чтобы ослепить злых духов.
Если поверье сбылось, то оно запомнится надолго и будет передаваться из поколение в поколение. Если нет, то быстро забывается. Многие связывают определенные действия с возникшими некогда мифами. Кто-то считает все это развлечением, но все же ходит к тарологам, читает гороскопы, носят амулеты и обереги, — сообщают исследователи.
Фото: freepik

Ах, любовь!

  • Случайная встреча с белыми лебедями сулит скорое появление в жизни возлюбленного/возлюбленной.
  • Встретишь двойню на улице — знай, любовь уже маячит на горизонте.
  • Подобрать расческу, найденную на дороге, — к любви и счастью. Бегом искать!
  • Птичье перо — символ романтики, которая уже стучится в дверь.
  • Двойное чихание в четверг. Здесь сразу комбо: удача, любовь и хорошие новости. Апчхи, апчхи!

Тагильчане, а вы верите?

Корреспондент TagilCity.ru спросил у горожан, верят ли они в приметы. Вот, что нам удалось узнать.

Ехали с женихом в ЗАГС, солнышко светило, хотя было очень холодно. Мама мне тогда сказала: «Погода радуется, и вы счастливы будете». Вот уже 34 года будет, живем.
Студентом был, под пятку пятак клал, зачетку проветривал, кричал: «Халява, приди». Все сдавал, но это больше для успокоения, я хорошо учился.
Грех это все, большой грех. Избавляться нужно. Жить просто, как бог дает, а не цепляться за знаки.
Знаете, вот вроде и не верю, а есть люди, после которых тяжело становится. Дети сразу плаксивые, да и тебя выжали, как лимон. В сглаз верю точно.
У меня рабочее суеверие — в воскресенье не стирать, а то дети болеть будут. Всю жизнь следую этому.
Не мою и не прибираюсь, когда кто-то из родных в дороге. А еще корчу лицо, когда возвращаюсь домой, если что-то забыла.
Верите ли вы в приметы?
Проголосовало: 2 чел.

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