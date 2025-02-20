Топор под подушкой, смерть паука и скандальная соль: самые популярные суеверия России

Posted 20 февраля, 13:49
Published 20 февраля, 13:49
Modified 20 февраля, 16:45
Updated 20 февраля, 16:45
С помощью суеверий, кажется, и будущее можно предсказать, и от беды уберечься, и любимого найти. Чаще всего приметами пользуются молодые девушки в период святок. Однако, по мнению многих, на протяжении всей жизни «нет-нет, да и присядешь на дорожку».
Детей, действительно, всегда очень берегут. И фото не выкладывают, или со смайлом на личике. Суеверия и сейчас очень распространены, несмотря на качество образования. Однако верующие люди должны понимать, что приметы, которые придумали язычники, не работают. Церковь все это отрицает, да и наукой не доказано, — говорят эксперты.
А вы знали, что в бане хозяйничает банник и его нельзя обижать? Баньку нужно мыть и топить почаще. В домах и квартирах хозяева вовсе не люди, а домовые. Им тоже нужно класть сладкое на блюдце и наливать молока.
Если поверье сбылось, то оно запомнится надолго и будет передаваться из поколение в поколение. Если нет, то быстро забывается. Многие связывают определенные действия с возникшими некогда мифами. Кто-то считает все это развлечением, но все же ходит к тарологам, читает гороскопы, носят амулеты и обереги, — сообщают исследователи.
Корреспондент TagilCity.ru спросил у горожан, верят ли они в приметы. Вот, что нам удалось узнать.
Ехали с женихом в ЗАГС, солнышко светило, хотя было очень холодно. Мама мне тогда сказала: «Погода радуется, и вы счастливы будете». Вот уже 34 года будет, живем.
Студентом был, под пятку пятак клал, зачетку проветривал, кричал: «Халява, приди». Все сдавал, но это больше для успокоения, я хорошо учился.
Грех это все, большой грех. Избавляться нужно. Жить просто, как бог дает, а не цепляться за знаки.
Знаете, вот вроде и не верю, а есть люди, после которых тяжело становится. Дети сразу плаксивые, да и тебя выжали, как лимон. В сглаз верю точно.
У меня рабочее суеверие — в воскресенье не стирать, а то дети болеть будут. Всю жизнь следую этому.
Не мою и не прибираюсь, когда кто-то из родных в дороге. А еще корчу лицо, когда возвращаюсь домой, если что-то забыла.