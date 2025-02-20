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Posted 20 февраля, 10:10

Published 20 февраля, 10:10

Modified 20 февраля, 10:12

Updated 20 февраля, 10:12

В Екатеринбурге 23 февраля запустят праздничный салют

В Екатеринбурге 23 февраля запустят праздничный салют

20 февраля 2025, 10:10
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге прогремят салюты в День защитника отечества 23 февраля 2025 года.

500 салютов и праздничные залпы произведут в парке Маяковского в 21:00. Выстрелы будут производиться из противотанковых пушек, изготовленных по образцу начала сороковых годов прошлого века, рассказали в пресс-службе регионального ЦВО.

Напомним, в конце декабря 2024 года в уральской столице молодой человек, пришедший в торговый центр, пытался запустить салют прямо в здании. В этот момент его задержали.

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