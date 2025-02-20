В Екатеринбурге 23 февраля запустят праздничный салют

Posted 20 февраля, 10:10
Published 20 февраля, 10:10
Modified 20 февраля, 10:12
Updated 20 февраля, 10:12
500 салютов и праздничные залпы произведут в парке Маяковского в 21:00. Выстрелы будут производиться из противотанковых пушек, изготовленных по образцу начала сороковых годов прошлого века, рассказали в пресс-службе регионального ЦВО.
Напомним, в конце декабря 2024 года в уральской столице молодой человек, пришедший в торговый центр, пытался запустить салют прямо в здании. В этот момент его задержали.