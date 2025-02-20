В Госдуме рассмотрят закон о самообороне при незаконном проникновении в дом

Законопроект предлагает внести изменения в статью 37 Уголовного кодекса Российской Федерации «Необходимая оборона», дополнив её положением о том, что действия лица, направленные на защиту от посягательств, не связанных с насилием, опасным для жизни защищающегося или другого лица, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, при незаконном проникновении в жилище против воли проживающего там лица, не считаются превышением пределов необходимой обороны.