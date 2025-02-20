В Госдуме рассмотрят закон о самообороне при незаконном проникновении в дом

Posted 20 февраля, 16:48
Published 20 февраля, 16:48
Modified 20 февраля, 16:48
Updated 20 февраля, 16:48
Депутаты Государственной Думы от фракции ЛДПР, возглавляемые председателем Комитета по социальной политике Ярославом Ниловым, намерены внести в Государственную Думу законопроект, согласно которому граждане смогут применять любые методы самозащиты при незаконном проникновении злоумышленников в их дома без риска уголовного преследования, пишет runews24.ru
Законопроект предлагает внести изменения в статью 37 Уголовного кодекса Российской Федерации «Необходимая оборона», дополнив её положением о том, что действия лица, направленные на защиту от посягательств, не связанных с насилием, опасным для жизни защищающегося или другого лица, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, при незаконном проникновении в жилище против воли проживающего там лица, не считаются превышением пределов необходимой обороны.
Авторы законопроекта считают необходимым предоставить гражданам право защищать свою жизнь, жизнь своих родных и близких от любых преступных посягательств со стороны лиц, незаконно проникающих в их жилища, независимо от соответствия защитных действий характеру и опасности посягательства.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что в постановлениях Верховного суда были внесены изменения, прямо называющие незаконное проникновение в жилище против воли проживающего там лица, не связанное с насилием, опасным для жизни защищающегося или другого лица, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, посягательством, допускающим причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны.
По мнению авторов, граждане, проживающие в домах, где произошло незаконное проникновение, не могут объективно оценить степень опасности посягательства, а выяснение этой степени повышает риск для обороняющегося, так как посягающий может быть готов применить насилие и установить местонахождение обороняющегося.