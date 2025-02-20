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Posted 20 февраля, 08:16

Published 20 февраля, 08:16

Modified 20 февраля, 08:18

Updated 20 февраля, 08:18

В Каменске-Уральском женщина получила 6 лет колонии за похищение ребенка

В Каменске-Уральском женщина получила 6 лет колонии за похищение ребенка

20 февраля 2025, 08:16
Фото: 1MI.
В Каменске-Уральском местная жительница из мести украла чужого ребенка.

Суд в Каменске-Уральском приговорил 50-летнюю женщину к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы за похищение несовершеннолетнего ребенка и незаконное проникновение в жилище.

В состоянии алкогольного опьянения она силой проникла в квартиру знакомой и, угрожая мальчику, вывела ребенка из дома. Он был вынужден подчиниться женщине и идти за ней.

Женщина была задержана сотрудниками полиции в парке. Она полностью признала свою вину, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что неизвестная женщина в Екатеринбурге похитила двух собак.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Похищение#18+#Екатеринбург#Инцидент
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