В Каменске-Уральском женщина получила 6 лет колонии за похищение ребенка

Posted 20 февраля, 08:16
Published 20 февраля, 08:16
Modified 20 февраля, 08:18
Updated 20 февраля, 08:18
Суд в Каменске-Уральском приговорил 50-летнюю женщину к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы за похищение несовершеннолетнего ребенка и незаконное проникновение в жилище.
В состоянии алкогольного опьянения она силой проникла в квартиру знакомой и, угрожая мальчику, вывела ребенка из дома. Он был вынужден подчиниться женщине и идти за ней.
Женщина была задержана сотрудниками полиции в парке. Она полностью признала свою вину, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.