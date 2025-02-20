В Нижнем Тагиле пройдет фестиваль «Боярыня Масленица»

Posted 20 февраля, 13:24
Published 20 февраля, 13:24
Modified 20 февраля, 13:26
Updated 20 февраля, 13:26
Конкурс будет проходить в ГДДЮТ 28 февраля 2025 года.
Кроме храмов и монастырей, ожидается участие свердловского министра экономики Руслана Садыкова, замминистра АПК Светланы Островской, мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева и председателя гордумы Вадима Раудштейна, а также шеф-повара Олега Ольхова (телеканал «Спас»).
Программа включает мастер-классы и церемонию награждения победителей, рассказали в мэрии.