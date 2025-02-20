В Нижнем Тагиле пройдет фестиваль «Боярыня Масленица»

Кроме храмов и монастырей, ожидается участие свердловского министра экономики Руслана Садыкова, замминистра АПК Светланы Островской, мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева и председателя гордумы Вадима Раудштейна, а также шеф-повара Олега Ольхова (телеканал «Спас»).