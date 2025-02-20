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Posted 20 февраля, 13:24

Published 20 февраля, 13:24

Modified 20 февраля, 13:26

Updated 20 февраля, 13:26

В Нижнем Тагиле пройдет фестиваль «Боярыня Масленица»

В Нижнем Тагиле пройдет фестиваль «Боярыня Масленица»

20 февраля 2025, 13:24
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле 28 февраля состоится фестиваль «Боярыня Масленица». Он соберет 25 участников из разных городов Горнозаводского округа.

Конкурс будет проходить в ГДДЮТ 28 февраля 2025 года.

Кроме храмов и монастырей, ожидается участие свердловского министра экономики Руслана Садыкова, замминистра АПК Светланы Островской, мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева и председателя гордумы Вадима Раудштейна, а также шеф-повара Олега Ольхова (телеканал «Спас»).

Программа включает мастер-классы и церемонию награждения победителей, рассказали в мэрии.

Ранее сообщалось, что повар из Екатеринбурга покорила голубцами именитых шефов России.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Фестиваль#Еда#Кухня#Екатеринбург
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