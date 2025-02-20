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Posted 20 февраля, 12:38

Published 20 февраля, 12:38

Modified 20 февраля, 12:40

Updated 20 февраля, 12:40

В Новоуральске морг заплатит родным умершей более 200 тысяч за выданное в пакете тело

В Новоуральске морг заплатит родным умершей более 200 тысяч за выданное в пакете тело

20 февраля 2025, 12:38
Фото: Изображение Midjourney.
В Новоуральске морг выдал родным тело умершей в пакете, а одежду сотрудники положили сверху.

Новоуральский городской суд обязал морг («Центральная МСЧ №31 ФМБА») выплатить более 220 тысяч рублей компенсации родственникам умершей женщины за плохую подготовку тела к похоронам.

Тело было передано родственникам в неприемлемом виде, в пакете. Одежду и ритуальные принадлежности сотрудники морга положили сверху, несмотря на то, что услуги подготовки к похоронам родные оплатили.

В результате, по решению суда, морг заплатит семье умершей компенсацию морального вреда и судебные расходы в общей сумме 227 тысяч. Решение обжалованию не подлежит, сообщает пресс-служба облсуда.

Ранее сообщалось, что огнеборцы обнаружили в выгоревшем доме Шалинского района тело женщины.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Смерть#Суд#Морг#Екатеринбург#Инцидент
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