В Новоуральске морг заплатит родным умершей более 200 тысяч за выданное в пакете тело

Posted 20 февраля, 12:38
Published 20 февраля, 12:38
Modified 20 февраля, 12:40
Updated 20 февраля, 12:40
Новоуральский городской суд обязал морг («Центральная МСЧ №31 ФМБА») выплатить более 220 тысяч рублей компенсации родственникам умершей женщины за плохую подготовку тела к похоронам.
Тело было передано родственникам в неприемлемом виде, в пакете. Одежду и ритуальные принадлежности сотрудники морга положили сверху, несмотря на то, что услуги подготовки к похоронам родные оплатили.
В результате, по решению суда, морг заплатит семье умершей компенсацию морального вреда и судебные расходы в общей сумме 227 тысяч. Решение обжалованию не подлежит, сообщает пресс-служба облсуда.