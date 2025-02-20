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Posted 20 февраля, 09:04

Published 20 февраля, 09:04

Modified 20 февраля, 09:06

Updated 20 февраля, 09:06

В Первоуральске бойцу СВО не могут поставить памятник из-за даты смерти

В Первоуральске бойцу СВО не могут поставить памятник из-за даты смерти

20 февраля 2025, 09:04
Фото: 1MI.
На Среднем Урале ошибка в документах мешает отцу погибшего бойца установить памятник сыну.

Отец погибшего в ходе СВО военнослужащего из Первоуральска столкнулся с бюрократическими проблемами из-за несоответствия дат смерти в документах, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

Ошибка в дате гибели, указанной в официальных бумагах, препятствует оформлению страховой компенсации и установке памятника на могиле.

Депутат Госдумы Максим Иванов, вмешавшийся в ситуацию, сообщил о начале внутреннего расследования в Министерстве обороны и ожидаемом скором исправлении ошибки.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге вернувшемуся из плена бойцу СВО наконец перечислили выплаты.

Свердловчанка обратилась в «Мужское/Женское», чтобы добиться выплат за бойца СВО
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Смерть#Екатеринбург#Инцидент#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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