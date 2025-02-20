В Первоуральске бойцу СВО не могут поставить памятник из-за даты смерти

Posted 20 февраля, 09:04
Published 20 февраля, 09:04
Modified 20 февраля, 09:06
Updated 20 февраля, 09:06
Отец погибшего в ходе СВО военнослужащего из Первоуральска столкнулся с бюрократическими проблемами из-за несоответствия дат смерти в документах, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.
Ошибка в дате гибели, указанной в официальных бумагах, препятствует оформлению страховой компенсации и установке памятника на могиле.
Депутат Госдумы Максим Иванов, вмешавшийся в ситуацию, сообщил о начале внутреннего расследования в Министерстве обороны и ожидаемом скором исправлении ошибки.