В Первоуральске эвакуированы сотрудники и посетители суда

Posted 20 февраля, 08:57
Published 20 февраля, 08:57
Modified 20 февраля, 08:59
Updated 20 февраля, 08:59
По словам юриста Ивана Волкова, из-за сообщения все заседания, назначенные на этот день, пришлось прервать, пишет «КП-Екатеринбург».
Известно, что в 14:00 должны вынести приговор бывшему директору местного «Водоканала», который обвиняется в халатности и превышений служебных полномочий.
Напомним, в Екатеринбурге неизвестные сообщили в роддом о том, что здание якобы заминировал местный житель. Вскоре выяснилось, что информация была ложной.