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Posted 20 февраля, 08:57

Published 20 февраля, 08:57

Modified 20 февраля, 08:59

Updated 20 февраля, 08:59

В Первоуральске эвакуированы сотрудники и посетители суда

В Первоуральске эвакуированы сотрудники и посетители суда

20 февраля 2025, 08:57
Фото: Изображение Midjourney.
В Первоуральске эвакуировали суд из-за поступившего сообщения о том, что здание заминировано. Инцидент произошел 20 февраля 2025 года.

По словам юриста Ивана Волкова, из-за сообщения все заседания, назначенные на этот день, пришлось прервать, пишет «КП-Екатеринбург».

Известно, что в 14:00 должны вынести приговор бывшему директору местного «Водоканала», который обвиняется в халатности и превышений служебных полномочий.

Напомним, в Екатеринбурге неизвестные сообщили в роддом о том, что здание якобы заминировал местный житель. Вскоре выяснилось, что информация была ложной.

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