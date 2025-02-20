В России могут разрешить блокировать сомнительные денежные переводы без суда

Также на мероприятии обсудили вопрос о расширении вариантов блокировки банками клиентов из базы мошенников. Сейчас финансовые учреждения могут «замораживать» переводы на два дня, если информация о получателе есть в черном списке ЦБ. Если она подтверждается, деньги возвращаются на счет отправителя в течение месяца, пишет sovainfo.ru.