В России могут разрешить блокировать сомнительные денежные переводы без суда

Posted 20 февраля, 13:38
Published 20 февраля, 13:38
Modified 20 февраля, 13:42
Updated 20 февраля, 13:42
Следователи и дознаватели смогут блокировать денежные переводы во внесудебном порядке на 10 дней, если они вызывают сомнения. С такой инициативой МВД обратилось к Центробанку. Регулятор в целом поддержал идею, но с некоторыми корректировками. Изменения предложено внести в Уголовно-процессуальный кодекс, пишет РБК.
Также на мероприятии обсудили вопрос о расширении вариантов блокировки банками клиентов из базы мошенников. Сейчас финансовые учреждения могут «замораживать» переводы на два дня, если информация о получателе есть в черном списке ЦБ. Если она подтверждается, деньги возвращаются на счет отправителя в течение месяца, пишет sovainfo.ru.
Также в Центробанке заявили, что в банковских приложениях должна появиться специальная кнопка для жалоб на мошенников.