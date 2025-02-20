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Posted 20 февраля, 13:38

Published 20 февраля, 13:38

Modified 20 февраля, 13:42

Updated 20 февраля, 13:42

В России могут разрешить блокировать сомнительные денежные переводы без суда

20 февраля 2025, 13:38
Этот вопрос обсудили на форуме «Кибербезопасность в финансах» (16+), который проходит с 19 по 21 февраля в Екатеринбурге.

Следователи и дознаватели смогут блокировать денежные переводы во внесудебном порядке на 10 дней, если они вызывают сомнения. С такой инициативой МВД обратилось к Центробанку. Регулятор в целом поддержал идею, но с некоторыми корректировками. Изменения предложено внести в Уголовно-процессуальный кодекс, пишет РБК.

Также на мероприятии обсудили вопрос о расширении вариантов блокировки банками клиентов из базы мошенников. Сейчас финансовые учреждения могут «замораживать» переводы на два дня, если информация о получателе есть в черном списке ЦБ. Если она подтверждается, деньги возвращаются на счет отправителя в течение месяца, пишет sovainfo.ru.

Также в Центробанке заявили, что в банковских приложениях должна появиться специальная кнопка для жалоб на мошенников.

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