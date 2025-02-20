Водитель в Екатеринбурге арестован за отказ снимать тонировку

Posted 20 февраля, 03:30
Published 20 февраля, 03:30
Modified 20 февраля, 03:32
Updated 20 февраля, 03:32
Ранее молодого человека несколько раз привлекали к ответственности за наличие тонировки на автомобильных окнах. Однако екатеринбуржец не спешил ее снимать. Тогда материалы дела были отправлены в суд, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.
В результате рассмотрения суд назначил нарушителю двое суток административного ареста.
Напомним, в январе 2024 года в Верхней Салде мужчина отвозил на автомобиле ребенка в школу несмотря на то, что его лишили водительских прав за пьяное вождение.