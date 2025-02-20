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Posted 20 февраля, 03:30

Published 20 февраля, 03:30

Modified 20 февраля, 03:32

Updated 20 февраля, 03:32

Водитель в Екатеринбурге арестован за отказ снимать тонировку

Водитель в Екатеринбурге арестован за отказ снимать тонировку

20 февраля 2025, 03:30
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге задержали 20-летнего молодого человека, который не стал снимать тонировку с автомобиля Lada Priora.

Ранее молодого человека несколько раз привлекали к ответственности за наличие тонировки на автомобильных окнах. Однако екатеринбуржец не спешил ее снимать. Тогда материалы дела были отправлены в суд, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.

В результате рассмотрения суд назначил нарушителю двое суток административного ареста.

Напомним, в январе 2024 года в Верхней Салде мужчина отвозил на автомобиле ребенка в школу несмотря на то, что его лишили водительских прав за пьяное вождение.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Автомобиль#Арест#Водитель#Тонировка#Правонарушение#Екатеринбург#Автоинспекция
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