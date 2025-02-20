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Posted 20 февраля, 03:58

Published 20 февраля, 03:58

Modified 20 февраля, 04:00

Updated 20 февраля, 04:00

Врачи в Свердловской области удалили пациентке опухоль с помощью новой технологии

Врачи в Свердловской области удалили пациентке опухоль с помощью новой технологии

20 февраля 2025, 03:58
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области.
Врачи СОКБ №1 в Свердловской области применили новую технологию во время удаления опухоли у пациентки.

Врачи удаляли пациентки надпочечник. Оперативное вмешательство они повели с помощью трех проколов в области поясницы. Это снизило риски образования травм, рассказали в областном Департаменте информполитики.

По словам завотделением онкологии и хирургии Олега Орлова, сотрудники клиники делают адреналэктомии малоинвазивно с 2020 года. Этот метод операции разработал немецкий специалист Мартин Вальц, а в России его первым стал использовать хирург-эндокринолог Елисей Федоров из Санкт-Петербурга.

После успешно проведенной операции женщина быстро восстановилась, и ее выписали домой через два дня.

Напомним, в Свердловской области нейрохирурги провели операцию мужчине по протезированию межпозвоночного диска.

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