Врачи в Свердловской области удалили пациентке опухоль с помощью новой технологии

Posted 20 февраля, 03:58
Published 20 февраля, 03:58
Modified 20 февраля, 04:00
Updated 20 февраля, 04:00
Врачи удаляли пациентки надпочечник. Оперативное вмешательство они повели с помощью трех проколов в области поясницы. Это снизило риски образования травм, рассказали в областном Департаменте информполитики.
По словам завотделением онкологии и хирургии Олега Орлова, сотрудники клиники делают адреналэктомии малоинвазивно с 2020 года. Этот метод операции разработал немецкий специалист Мартин Вальц, а в России его первым стал использовать хирург-эндокринолог Елисей Федоров из Санкт-Петербурга.
После успешно проведенной операции женщина быстро восстановилась, и ее выписали домой через два дня.
Напомним, в Свердловской области нейрохирурги провели операцию мужчине по протезированию межпозвоночного диска.