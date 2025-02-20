Врачи в Свердловской области удалили пациентке опухоль с помощью новой технологии

По словам завотделением онкологии и хирургии Олега Орлова, сотрудники клиники делают адреналэктомии малоинвазивно с 2020 года. Этот метод операции разработал немецкий специалист Мартин Вальц, а в России его первым стал использовать хирург-эндокринолог Елисей Федоров из Санкт-Петербурга.