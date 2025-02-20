tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 07:50

Published 20 февраля, 07:50

Modified 20 февраля, 07:52

Updated 20 февраля, 07:52

Жители Черноисточинска требуют решения проблем здравоохранения

Жители Черноисточинска требуют решения проблем здравоохранения

20 февраля 2025, 07:50
Фото: Рамиль Хакимов.
Главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников не смог вразумительно ответить на вопрос местных жителей, почему больницу в Черноисточинске решили закрыть и отказались от капремонта? Как будут решать проблемы с действующим пунктом ОВП и что делать если их детям понадобится срочная помощь врача?

Почему закрыли больницу?

17 февраля в поселке Черноисточинск состоялась встреча местных жителей с главным врачом Демидовской больницы. Встреча была посвящена важным вопросам, связанным с медицинским обслуживанием в поселке Черноисточинск. Особое внимание уделялось ситуации вокруг клинической лаборатории Центра общей врачебной практики, закрытой с начала февраля. Участники встречи задали ряд конкретных вопросов относительно качества предоставляемых медицинских услуг и связанных с ними трудностей. Многие проблемы касались не только работы лаборатории, но и общего уровня медицинской помощи в поселке.

Однако далеко не все вопросы получили ясные ответы. Главный врач Сергей Овсянников не смог в полной мере прояснить причины отказа от капитального ремонта Демидовской больницы, хотя оно могло служить еще долгие годы. Это вызвало особое недоумение среди местных жителей, поскольку новый медицинский центр, построенный три года назад за 20 млн рублей, оказался недостаточно функциональным — в нем даже не работал физиотерапевтический кабинет.

Главный вопрос, который не смог ответить Овсянников, это почему отказались от здания Демидовской больницы в поселке Черноисточинск. Три года назад был построен медицинский центр, в котором до сих пор не работает физкабинет. Жители возмущаются, что в одном коридоре оказываются и здоровые, и больные дети, и пожилые люди, — рассказал редакции TagilCity.ru, Рамиль Хакимов, общественный деятель.
Фото: Рамиль Хакимов
Евгений Куйвашев: «Привлечение кадров в свердловские больницы — ключевой приоритет»
Узнать подробнее

Новый медцентр не оправдал ожиданий

Местные жители также недовольны, что здание нового центра представляет собой единое пространство, где находятся и здоровые, и больные пациенты, включая детей и пожилых людей. Это вызывает опасения по поводу риска распространения инфекций. По словам Овсянникова, отказ от старой больницы произошел из-за неудовлетворительного состояния пожарной безопасности, несмотря на проведенный капитальный ремонт. Тем не менее, он отметил планы подачи заявки на сохранение здания и создание отдельного детского отделения.

Овсянников сказал, что причиной отказа стала плохая пожарная безопасность в старом здании. Он сообщил, что в этом году планируется подать заявку на сохранение здания и строительство отдельного детского отделения для приема детей, — рассказала Рамиль Хакимов.

Кроме того, значительное количество вопросов было связано с работой клинической лаборатории. Ранее опытная медицинская сестра занималась диагностическими процедурами, помогая детям пройти необходимые обследования. Сейчас эта функция передана в процедурный кабинет, где работают сотрудники с недостаточным опытом. Особенно остро стоит вопрос лицензирования персонала, выполняющего процедуры. Такая ситуация привела к тому, что теперь детей принимают лишь один раз в неделю, а для срочной диагностики приходится отправлять анализы в Нижний Тагил. А ведь задержки в получении результатов могут стать критичными для маленьких пациентов.

Фото: Рамиль Хакимов

Все анализы в Нижний Тагил?

Несмотря на обещания главного врача наладить работу лаборатории таким образом, чтобы прием стал ежедневным, многие участники встречи скептически восприняли эти заявления. Они задаются вопросом, каким образом будут решаться логистические сложности транспортировки анализов в Тагил, ведь сейчас этот процесс выглядит крайне неэффективным.

Помимо прочего, местные жители выражают сомнения в эффективности проекта пунктов ОВП. Центры изначально задумывались как альтернатива полноценным медицинским учреждениям, но на практике оказались малоэффективными.

Между тем, жители поселка продолжают активно собирать подписи под обращением к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. К настоящему моменту собрано порядка 700 подписей, и кампания продолжается вплоть до 4 марта.

В 2025 году в больницы Нижнего Тагила придут 9 медиков-целевиков
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле открылась женская консультация на Гвардейсткой, 52. Главврач ГБ №4 Константин Аникин рассказал, что это первый ремонт в консультации за 50 лет. Общая стоимость работ составила больше 30 миллионов рублей.

Женская консультация многопрофильной больницы открыта после ремонта в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Выпускников российских медвузов захотели отправлять на обязательные отработкиВ Нижнем Тагиле сломался единственный МРТ-аппарат
#Артем Карнаухов#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Больница#Свердловская область#Встреча#Закрытие#Собрание#Лаборатория#Екатеринбург#ФАП#Поселок Черноисточинск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика