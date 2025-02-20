Жители Черноисточинска требуют решения проблем здравоохранения

Кроме того, значительное количество вопросов было связано с работой клинической лаборатории. Ранее опытная медицинская сестра занималась диагностическими процедурами, помогая детям пройти необходимые обследования. Сейчас эта функция передана в процедурный кабинет, где работают сотрудники с недостаточным опытом. Особенно остро стоит вопрос лицензирования персонала, выполняющего процедуры. Такая ситуация привела к тому, что теперь детей принимают лишь один раз в неделю, а для срочной диагностики приходится отправлять анализы в Нижний Тагил. А ведь задержки в получении результатов могут стать критичными для маленьких пациентов.