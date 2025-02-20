Жители Черноисточинска требуют решения проблем здравоохранения

Posted 20 февраля, 07:50
Published 20 февраля, 07:50
Modified 20 февраля, 07:52
Updated 20 февраля, 07:52
17 февраля в поселке Черноисточинск состоялась встреча местных жителей с главным врачом Демидовской больницы. Встреча была посвящена важным вопросам, связанным с медицинским обслуживанием в поселке Черноисточинск. Особое внимание уделялось ситуации вокруг клинической лаборатории Центра общей врачебной практики, закрытой с начала февраля. Участники встречи задали ряд конкретных вопросов относительно качества предоставляемых медицинских услуг и связанных с ними трудностей. Многие проблемы касались не только работы лаборатории, но и общего уровня медицинской помощи в поселке.
Однако далеко не все вопросы получили ясные ответы. Главный врач Сергей Овсянников не смог в полной мере прояснить причины отказа от капитального ремонта Демидовской больницы, хотя оно могло служить еще долгие годы. Это вызвало особое недоумение среди местных жителей, поскольку новый медицинский центр, построенный три года назад за 20 млн рублей, оказался недостаточно функциональным — в нем даже не работал физиотерапевтический кабинет.
Главный вопрос, который не смог ответить Овсянников, это почему отказались от здания Демидовской больницы в поселке Черноисточинск. Три года назад был построен медицинский центр, в котором до сих пор не работает физкабинет. Жители возмущаются, что в одном коридоре оказываются и здоровые, и больные дети, и пожилые люди, — рассказал редакции TagilCity.ru, Рамиль Хакимов, общественный деятель.
Местные жители также недовольны, что здание нового центра представляет собой единое пространство, где находятся и здоровые, и больные пациенты, включая детей и пожилых людей. Это вызывает опасения по поводу риска распространения инфекций. По словам Овсянникова, отказ от старой больницы произошел из-за неудовлетворительного состояния пожарной безопасности, несмотря на проведенный капитальный ремонт. Тем не менее, он отметил планы подачи заявки на сохранение здания и создание отдельного детского отделения.
Овсянников сказал, что причиной отказа стала плохая пожарная безопасность в старом здании. Он сообщил, что в этом году планируется подать заявку на сохранение здания и строительство отдельного детского отделения для приема детей, — рассказала Рамиль Хакимов.
Кроме того, значительное количество вопросов было связано с работой клинической лаборатории. Ранее опытная медицинская сестра занималась диагностическими процедурами, помогая детям пройти необходимые обследования. Сейчас эта функция передана в процедурный кабинет, где работают сотрудники с недостаточным опытом. Особенно остро стоит вопрос лицензирования персонала, выполняющего процедуры. Такая ситуация привела к тому, что теперь детей принимают лишь один раз в неделю, а для срочной диагностики приходится отправлять анализы в Нижний Тагил. А ведь задержки в получении результатов могут стать критичными для маленьких пациентов.
Несмотря на обещания главного врача наладить работу лаборатории таким образом, чтобы прием стал ежедневным, многие участники встречи скептически восприняли эти заявления. Они задаются вопросом, каким образом будут решаться логистические сложности транспортировки анализов в Тагил, ведь сейчас этот процесс выглядит крайне неэффективным.
Помимо прочего, местные жители выражают сомнения в эффективности проекта пунктов ОВП. Центры изначально задумывались как альтернатива полноценным медицинским учреждениям, но на практике оказались малоэффективными.
Между тем, жители поселка продолжают активно собирать подписи под обращением к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. К настоящему моменту собрано порядка 700 подписей, и кампания продолжается вплоть до 4 марта.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле открылась женская консультация на Гвардейсткой, 52. Главврач ГБ №4 Константин Аникин рассказал, что это первый ремонт в консультации за 50 лет. Общая стоимость работ составила больше 30 миллионов рублей.