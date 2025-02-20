Жители Каменска-Уральского остались без отопления из-за аварии на теплотрассе

Posted 20 февраля, 11:56
Published 20 февраля, 11:56
Modified 20 февраля, 11:58
Updated 20 февраля, 11:58
Теплотрасса снабжает теплом горожан от газовой котельной на улице Рябова. В связи с произошедшей аварией местные жители временно лишились отопления, пишет KU66.
По словам специалиста, повреждения были выявлены около смотровой площадки автоинспекторов, где проложены высоковольтные провода. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Подачу тепла обещают вскоре вернуть.
Напомним, 11 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария на Вагонке, из-за чего местные жители остались без холодной воды.