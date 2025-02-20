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Posted 20 февраля, 11:56

Published 20 февраля, 11:56

Modified 20 февраля, 11:58

Updated 20 февраля, 11:58

Жители Каменска-Уральского остались без отопления из-за аварии на теплотрассе

Жители Каменска-Уральского остались без отопления из-за аварии на теплотрассе

20 февраля 2025, 11:56
Фото: 1MI.
В Каменске-Уральском произошла коммунальная авария 20 февраля 2025 года.

Теплотрасса снабжает теплом горожан от газовой котельной на улице Рябова. В связи с произошедшей аварией местные жители временно лишились отопления, пишет KU66.

По словам специалиста, повреждения были выявлены около смотровой площадки автоинспекторов, где проложены высоковольтные провода. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Подачу тепла обещают вскоре вернуть.

Напомним, 11 февраля 2025 года в Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария на Вагонке, из-за чего местные жители остались без холодной воды.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Каменск-Уральский#Отопление#ЧП#Коммунальные услуги#Ремонтные работы#Теплотрасса#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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