Жители поселка под Нижним Тагилом вновь пожаловались на слив навоза в поля

Posted 20 февраля, 13:59
Published 20 февраля, 13:59
Modified 20 февраля, 14:01
Updated 20 февраля, 14:01
Жительница, которая вела съемку в Малой Лае 19 февраля, насчитала две машины. Кадрами с места активисты поделились с редакцией TagilCity.ru.
Сегодня 19 февраля, село Малая Лая. Ездят машины, сливают на поля. Две машины. Вот еще третья едет, — говорит свердловчанка.
На одном из видео, которое сделали люди в светлое время суток, видно, как машина с цистерной распыляет темную жидкость прямо на поля. Эти процессы происходят и в темное время суток, отмечают люди, которые наблюдают их ежедневно.
Ранее подобная съемка была сделана 28 декабря 2024 года, о чем также свидетельствуют видеокадры. Житель поселка Горноуральский пояснил, что слив производится на поле у Малой Лаи, недалеко от заправки, кафе «У Сахила» и «Милана», а также самого поселка.
Сейчас в зоне видимости три грузовика. Видна полоса серо-коричневая, а также видно, как из бочки сливается жидкость. Они уже все залили по свежему снегу. Там еще четвертая машина подъезжает на слив. Так они без остановки ездят одна за одной.
Отметим, что проблема с утилизацией жидкой фракции навоза — результата деятельности агрокомплекса «Горноуральский» — стоит в этих местах давно. В пользовании предприятия находится 29 участков сельскохозяйственного назначения, 17 из которых — в собственности, а еще 12 — в аренде.
Три договора аренды заключены на 49 лет, пять — на 10 лет и еще по одному — на 3, 5, 15 и 20 лет соответственно, — сообщал редакции TagilCity.ru глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников в официальном ответе еще в 2023 году.
При этом, несмотря на жалобы людей, очевидное загрязнение и выявленные нарушения, документов в мэрии, подтверждающих нецелевое использование, не было, поэтому нет оснований для расторжения договоров аренды.
Что касается качества почвы, то в конце 2024 года агрокомплекс был оштрафован за загрязнение земли агрохимикатами. Сумма наказания составила 200 тысяч рублей, которая, по мнению общественников, по большому счету не отразится на экономической составляющей компании. Для компенсации ущерба природе, прокурор подал исковое заявление в суд с требованием восстановить загрязненные участки, судья удовлетворил требования.
С октября 2024 года в агрокомплексе «Горноуральский» сменился руководитель. На место Вадима Куликова, занимавшего должность с 2020 года, пришел Михаил Смоляков. Он также является руководителем и главой коллегиального исполнительного органа «Ирбитского комбикормового завода».
До прихода нового директора на предприятии выручка от продажи в 2023 году насчитывала 1,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 189,1 миллиона рублей, активы — 597,8 миллиона рублей.
За последние 10 лет у компании было 46 судебных разбирательств, большая часть из которых в статусе истца.
Редакция TagilCity.ru выезжала на место к агрокомплексу в 2023 году. Мы побывали на полях близ самого предприятия и обнаружили невыносимый запах навоза, который ощущается даже в морозную погоду. После на месте не раз бывали представители Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры совместно с сотрудниками Росприроднадзора. По последним данным, предписание об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований предприятием к 2022 году выполнено не было.
Свои проверочные мероприятия проводил и Роспотребнадзор. По открытым данным единого реестра проверок, в 2020 году агрокомплекс «Горноуральский» не осуществлял мониторинг состояния почвы в местах временного складирования промышленных и бытовых отходов в санитарно-защитной зоне.
С тех пор и по октябрь 2024 года данных о нарушениях, выявленных в ходе проверок, нет.
По наблюдениям местных жителей, предыдущим руководством предприятия регулярно реализовались все новые способы слива навоза — пульпопроводы, канавы. Поскольку поля принадлежат ГГО, именно мэрия этого образования может воздействовать на деятельность агрокомплекса. Однако сейчас главе мэрии ГГО не до этого: он находится в колонии после вынесения приговора за растрату бюджетных средств.