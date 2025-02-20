Жители поселка под Нижним Тагилом вновь пожаловались на слив навоза в поля

Редакция TagilCity.ru выезжала на место к агрокомплексу в 2023 году. Мы побывали на полях близ самого предприятия и обнаружили невыносимый запах навоза, который ощущается даже в морозную погоду. После на месте не раз бывали представители Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры совместно с сотрудниками Росприроднадзора. По последним данным, предписание об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований предприятием к 2022 году выполнено не было.