Блины с припеком: секрет самой вкусной Масленицы

Разогрейте сковороду и смажьте ее растительным маслом. Налейте небольшое количество теста на горячую поверхность сковороды и быстренько распределите выбранную начинку по верхнему слою блина. Как только нижняя сторона подрумянится, аккуратно переверните блин и обжаривайте его до полной готовности с другой стороны. Если вы хотите, чтобы ваши блины были тонкими и с рифленой текстурой, можете добавить в тесто немного кипятка или минеральной воды.