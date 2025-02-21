tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 13:42

Published 21 февраля, 13:42

Modified 21 февраля, 13:44

Updated 21 февраля, 13:44

На Масленицу пробуйте блины с разнообразными начинками

Блины с припеком: секрет самой вкусной Масленицы

21 февраля 2025, 13:42
Фото: 1MI. На Масленицу пробуйте блины с разнообразными начинками
Рубрика
Еда и напитки
Масленица — это не только проводы зимы, но и настоящий праздник вкуса. А какой же праздник без румяных, ароматных блинов? Предлагаем вам освоить искусство приготовления блинов с припеком.

Их секрет кроется в правильном выборе начинки. Классический вариант — творог с изюмом или зеленью. Любителям сытных блинов подойдет припек из мяса, грибов или сыра. Для гурманов рекомендуем лосось с зеленью или креветки с чесноком.

Для начала приготовим блинное тесто. Вам понадобится: 2 яйца, пол-литра молока, 200 граммов муки, 2 столовые ложки сахара, половина чайной ложки соли и 3 столовые ложки растительного масла.

Не только блины: как разнообразить стол на Масленицу и чем угостить гостей
Узнать подробнее

Взбейте яйца с сахаром и солью до однородности. Постепенно добавляя муку, продолжайте мешать массу, чтобы избежать образования комков. Затем влейте молоко и снова тщательно перемешайте все ингредиенты. На последнем этапе добавьте растительное масло. Конечное тесто должно быть гладким и достаточно жидким.

Разогрейте сковороду и смажьте ее растительным маслом. Налейте небольшое количество теста на горячую поверхность сковороды и быстренько распределите выбранную начинку по верхнему слою блина. Как только нижняя сторона подрумянится, аккуратно переверните блин и обжаривайте его до полной готовности с другой стороны. Если вы хотите, чтобы ваши блины были тонкими и с рифленой текстурой, можете добавить в тесто немного кипятка или минеральной воды.

В качестве припека для масленичных блинов можно использовать рыбу, творог и даже фрукты
В качестве припека для масленичных блинов можно использовать рыбу, творог и даже фрукты. Фото: Изображение Midjourney

Для более насыщенного вкуса используйте топленое молоко. Не пережаривайте блины, иначе они станут сухими. Готовые блины складывайте стопкой и смазывайте сливочным маслом — это сохранит их мягкость и аромат.

Блины с припеком — это не только вкусное блюдо, но и настоящее украшение стола. Подавайте их со сметаной, вареньем, медом или сгущенным молоком. Украсьте свежими ягодами, фруктами или веточкой мяты. Для праздничной подачи можно свернуть блины трубочкой или треугольником.

Источник: n-e-n.ru

Ранее мы рассказали, как испечь вкусные лимонные сердечки к Дню святого Валентина.

Секрет идеальных блинов к Масленице: тают во рту, а вкус как в детстве
Узнать подробнее
Читайте также:
Завтрак за 7 минут: овсянка с яблоком — новый хит на вашей кухнеБлины не будут липнуть к сковороде из нержавейки: полезный, простой и дешевый лайфхакНутрициолог Тиханычева поделилась рецептом приготовления полезных блинов
#Дарья Бобровицкая#Россия#Праздник#Масленица#Блины#Рецепт#КЦ#Еда и напитки#Припек
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика