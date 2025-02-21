Чернышенко: На Форуме будущих технологий представили новейшие разработки

Posted 21 февраля, 15:34
Published 21 февраля, 15:34
Modified 21 февраля, 15:34
Updated 21 февраля, 15:34
Экспозиция мероприятия объединяет разработки высокотехнологичных предприятий и стартапов со всей России. С ними можно ознакомиться на стендах крупнейших корпораций, занятых развитием наукоемких производств. Медиахолдинг 1MI взял на себя роль информационного партнера форума. Об этом пишет NewsNN.
По словам вице-премьера, совместная работа представителей научного сообщества, бизнеса и государства играет важную роль в достижении технологического лидерства России — национальной цели, которая была поставлена президентом Путиным. Выставка Форума будущих технологий собрала наилучшие образцы такого взаимодействия. Здесь презентовали десятки новейших отечественных разработок, которые были внедрены в промышленное производство и продемонстрировали мощный потенциал для экспорта, подчеркнул вице-премьер.
В частности, Минпромторг России на форуме представил национальный проект «Новые материалы и химия». На стенде министерства можно увидеть разработки и образцы, представляющие четыре направления национального проекта: химию, биотехнологии, композиты и редкоземельные металлы. Среди экспонатов можно увидеть абсорбирующую углеродную повязку для заживления открытых ран и ожогов, синтетические протезы кровеносных сосудов, которые способны замещать критически пораженные участки артерий при атеросклерозе, аневризме, тромбозах, полимерные материалы для изготовления костнозамещающих продуктов, близкие по свойствам к костной ткани человека, образцы сырьевой биомассы, извлекаемые из лекарственных растений без вреда для экологии; инновационные удобрения; композитные материалы на базе углеволокна и термопластиков, которые можно применять в авиации, конструировании БПЛА, автомобилестроении, а также изделия из редких и редкоземельных металлов, предназначенные для применения в высокотехнологичной продукции, и многое другое.
Дмитрий Чернышенко напомнил о насущности вопроса по обеспечению Россией своего суверенитета в том числе и в сфере добычи полезных ископаемых, необходимых для промышленности, а также о важности формирования направлений и инвестиций в науку в области обработки этих материалов и создания технологий на их основе.
НИЦ «Курчатовский институт» представил на форуме авиационные детали, созданные по аддитивным технологиям, полимерные материалы для медицинского применения, жаропрочные материалы для двигателестроения, специальные хладостойкие стали и покрытия для арктического применения и другие разработки.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов заявил, что в условиях стремительных изменений в мировой экономике и технологическом прогрессе такие мероприятия, как Форум будущих технологий, представляют площадку для обмена компетенциями, опытом и инновациями. Он также напомнил, что Москва активным образом оказывает содействие исследованиям и разработкам в сфере новых материалов.