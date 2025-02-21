Чернышенко: На Форуме будущих технологий представили новейшие разработки

В частности, Минпромторг России на форуме представил национальный проект «Новые материалы и химия». На стенде министерства можно увидеть разработки и образцы, представляющие четыре направления национального проекта: химию, биотехнологии, композиты и редкоземельные металлы. Среди экспонатов можно увидеть абсорбирующую углеродную повязку для заживления открытых ран и ожогов, синтетические протезы кровеносных сосудов, которые способны замещать критически пораженные участки артерий при атеросклерозе, аневризме, тромбозах, полимерные материалы для изготовления костнозамещающих продуктов, близкие по свойствам к костной ткани человека, образцы сырьевой биомассы, извлекаемые из лекарственных растений без вреда для экологии; инновационные удобрения; композитные материалы на базе углеволокна и термопластиков, которые можно применять в авиации, конструировании БПЛА, автомобилестроении, а также изделия из редких и редкоземельных металлов, предназначенные для применения в высокотехнологичной продукции, и многое другое.