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Posted 21 февраля, 09:14

Published 21 февраля, 09:14

Modified 21 февраля, 09:16

Updated 21 февраля, 09:16

Дешевая селедка не уступает в пользе дорогим сортам рыбы

Диетолог раскрыла неожиданную пользу селедки для работающих людей

21 февраля 2025, 09:14
Фото: Изображение от timolina на Freepik. Дешевая селедка не уступает в пользе дорогим сортам рыбы
Рубрика
Еда и напитки
Оказывается, этот доступный продукт может стать настоящим спасением для тех, кто много работает и подвержен стрессам. Известный диетолог Маргарита Королева объяснила, почему селедка должна появиться в вашем рационе, и кому она принесет максимальную пользу.

Селедка давно считается народным продуктом, доступным практически каждому. Однако мало кто знает, что этот недорогой деликатес может стать настоящим спасением для современного человека. Врач-диетолог Маргарита Королева, доктор медицинских наук, рассказала в интервью радио Sputnik, что селедка особенно полезна людям, ведущим напряженный образ жизни.

В составе этой рыбы обнаружены важнейшие омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, обладающие мощным противовоспалительным действием. Селедка богата витаминами А, D, E и К, а также легкоусвояемым белком, необходимым для строительства клеточных мембран и формирования ферментов и гормонов.

Несмотря на очевидную пользу, употреблять селедку ежедневно не рекомендуется. Высокое содержание соли может навредить людям с гипертонией и заболеваниями почек.

Селедка, которую продают в магазинах, как правило, бывает достаточно соленой для того, чтобы быть противопоказанной этим категориям пациентов. Но полакомиться ею один-два раза в неделю в первой половине дня можно, — отметила Маргарита Королева.

При покупке селедки важно обращать внимание на несколько ключевых факторов. Запросите документы о происхождении рыбы и дате вылова. Внимательно осмотрите внешний вид: чешуя должна быть ровной, глаза — прозрачными, без признаков мутности. Отсутствие слизи на поверхности также говорит о качестве продукта. Диетолог также рекомендует отдавать предпочтение свежемороженой сельди, которая сохраняет все полезные свойства без избытка соли.

Ранее эксперты рассказали о том, какая рыба на самом деле может считаться «золотой» по содержанию полезных веществ.

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