Диетолог раскрыла неожиданную пользу селедки для работающих людей

При покупке селедки важно обращать внимание на несколько ключевых факторов. Запросите документы о происхождении рыбы и дате вылова. Внимательно осмотрите внешний вид: чешуя должна быть ровной, глаза — прозрачными, без признаков мутности. Отсутствие слизи на поверхности также говорит о качестве продукта. Диетолог также рекомендует отдавать предпочтение свежемороженой сельди, которая сохраняет все полезные свойства без избытка соли.