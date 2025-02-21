Диетолог раскрыла неожиданную пользу селедки для работающих людей

Posted 21 февраля, 09:14
Published 21 февраля, 09:14
Modified 21 февраля, 09:16
Updated 21 февраля, 09:16
Селедка давно считается народным продуктом, доступным практически каждому. Однако мало кто знает, что этот недорогой деликатес может стать настоящим спасением для современного человека. Врач-диетолог Маргарита Королева, доктор медицинских наук, рассказала в интервью радио Sputnik, что селедка особенно полезна людям, ведущим напряженный образ жизни.
В составе этой рыбы обнаружены важнейшие омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, обладающие мощным противовоспалительным действием. Селедка богата витаминами А, D, E и К, а также легкоусвояемым белком, необходимым для строительства клеточных мембран и формирования ферментов и гормонов.
Несмотря на очевидную пользу, употреблять селедку ежедневно не рекомендуется. Высокое содержание соли может навредить людям с гипертонией и заболеваниями почек.
Селедка, которую продают в магазинах, как правило, бывает достаточно соленой для того, чтобы быть противопоказанной этим категориям пациентов. Но полакомиться ею один-два раза в неделю в первой половине дня можно, — отметила Маргарита Королева.
При покупке селедки важно обращать внимание на несколько ключевых факторов. Запросите документы о происхождении рыбы и дате вылова. Внимательно осмотрите внешний вид: чешуя должна быть ровной, глаза — прозрачными, без признаков мутности. Отсутствие слизи на поверхности также говорит о качестве продукта. Диетолог также рекомендует отдавать предпочтение свежемороженой сельди, которая сохраняет все полезные свойства без избытка соли.
Ранее эксперты рассказали о том, какая рыба на самом деле может считаться «золотой» по содержанию полезных веществ.