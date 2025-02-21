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Posted 21 февраля, 13:37

Published 21 февраля, 13:37

Modified 21 февраля, 13:39

Updated 21 февраля, 13:39

ДНК другого животного обнаружили в свиных сосисках Свердловской области

ДНК другого животного обнаружили в свиных сосисках Свердловской области

21 февраля 2025, 13:37
Фото: 1MI.
Производителя мясных сосисок из Екатеринбурга уличили в нарушении технологий. В продукции нашли куриное мясо, хотя заявлено было свиное и говяжье. Это привело к приостановке действия сертификата качества.

В столице Среднего Урала производят мясные сосиски из свинины и говядины, как заявляет производитель. Однако продукт решили отправить на проверку. В процессе лабораторных экспериментов в составе была обнаружена ДНК курицы, сообщает «КП-Екатеринбург».

Причина появления курицы в продукции — нарушение правил контроля на производстве. В связи с этим Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю временно остановила действие документа, подтверждающего соответствие продукции из мяса установленным требованиям. Это происшествие поднимает важные вопросы о безопасности пищевых продуктов и доверии потребителей к производителям.

Ранее в Екатеринбурге торт из «9 островов» едва не стал причиной трагедии, потому что внутри был найден фрагмент ножа.

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