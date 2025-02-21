ДНК другого животного обнаружили в свиных сосисках Свердловской области

Posted 21 февраля, 13:37
Published 21 февраля, 13:37
Modified 21 февраля, 13:39
Updated 21 февраля, 13:39
В столице Среднего Урала производят мясные сосиски из свинины и говядины, как заявляет производитель. Однако продукт решили отправить на проверку. В процессе лабораторных экспериментов в составе была обнаружена ДНК курицы, сообщает «КП-Екатеринбург».
Причина появления курицы в продукции — нарушение правил контроля на производстве. В связи с этим Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю временно остановила действие документа, подтверждающего соответствие продукции из мяса установленным требованиям. Это происшествие поднимает важные вопросы о безопасности пищевых продуктов и доверии потребителей к производителям.
Ранее в Екатеринбурге торт из «9 островов» едва не стал причиной трагедии, потому что внутри был найден фрагмент ножа.