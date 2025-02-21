ДНК другого животного обнаружили в свиных сосисках Свердловской области

Причина появления курицы в продукции — нарушение правил контроля на производстве. В связи с этим Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю временно остановила действие документа, подтверждающего соответствие продукции из мяса установленным требованиям. Это происшествие поднимает важные вопросы о безопасности пищевых продуктов и доверии потребителей к производителям.