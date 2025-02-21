Доктор Мясников предложил отправить постоянно худеющих на принудительные работы

Posted 21 февраля, 10:26
Published 21 февраля, 10:26
Modified 21 февраля, 10:26
Updated 21 февраля, 10:26
В программе «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников выразил своё возмущение поведением определённой категории граждан.
Ввыпуске, доступном на платформе «Смотрим», он предложил отправлять таких людей на принудительные работы.
Гостья программы поделилась историей о своей соседке, которая за два года похудела с 75 до 43 килограммов. После прослушивания этой истории Мясников пришёл к выводу, что девушка потеряла вес не из-за проблем со здоровьем, а намеренно, пишет ИА RuNews24.ru.
Мясников также отметил, что люди, которые стремятся к радикальному похудению, часто объединяются в группы, игнорируя рекомендации врачей и предпочитая следовать советам друзей и онлайн-диетологов. Это приводит к ухудшению их здоровья.
«Всех их нужно отправить на принудительные работы на БАМ», — с сожалением заключил Мясников.