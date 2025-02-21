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Posted 21 февраля, 10:26

Published 21 февраля, 10:26

Modified 21 февраля, 10:26

Updated 21 февраля, 10:26

Доктор Мясников предложил отправить постоянно худеющих на принудительные работы

21 февраля 2025, 10:26
Он обратил внимание на то, что люди, которые быстро теряют вес, часто объединяются в группы по интересам, не прислушиваясь к рекомендациям врачей и следуя советам знакомых или онлайн-диетологов, что негативно сказывается на их здоровье.

В программе «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников выразил своё возмущение поведением определённой категории граждан.

Ввыпуске, доступном на платформе «Смотрим», он предложил отправлять таких людей на принудительные работы.

Гостья программы поделилась историей о своей соседке, которая за два года похудела с 75 до 43 килограммов. После прослушивания этой истории Мясников пришёл к выводу, что девушка потеряла вес не из-за проблем со здоровьем, а намеренно, пишет ИА RuNews24.ru.

Мясников также отметил, что люди, которые стремятся к радикальному похудению, часто объединяются в группы, игнорируя рекомендации врачей и предпочитая следовать советам друзей и онлайн-диетологов. Это приводит к ухудшению их здоровья.

«Всех их нужно отправить на принудительные работы на БАМ», — с сожалением заключил Мясников.
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