Доктор Мясников предложил отправить постоянно худеющих на принудительные работы

Он обратил внимание на то, что люди, которые быстро теряют вес, часто объединяются в группы по интересам, не прислушиваясь к рекомендациям врачей и следуя советам знакомых или онлайн-диетологов, что негативно сказывается на их здоровье.

В программе «О самом главном» на канале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников выразил своё возмущение поведением определённой категории граждан. Ввыпуске, доступном на платформе «Смотрим», он предложил отправлять таких людей на принудительные работы. Гостья программы поделилась историей о своей соседке, которая за два года похудела с 75 до 43 килограммов. После прослушивания этой истории Мясников пришёл к выводу, что девушка потеряла вес не из-за проблем со здоровьем, а намеренно, пишет ИА RuNews24.ru. Мясников также отметил, что люди, которые стремятся к радикальному похудению, часто объединяются в группы, игнорируя рекомендации врачей и предпочитая следовать советам друзей и онлайн-диетологов. Это приводит к ухудшению их здоровья. «Всех их нужно отправить на принудительные работы на БАМ», — с сожалением заключил Мясников .