Экс-замглавы Тугулыма погиб на СВО

Posted 21 февраля, 13:55
Published 21 февраля, 13:55
Modified 21 февраля, 13:57
Updated 21 февраля, 13:57
В ходе СВО смертельно ранен был Сергей Уткин, бывший замглавы Тугулымского г. о.
Бывший мэр Николай Черепанов подтвердил данную информацию изданию URA.RU. Он также уточнил, что его уже похоронили. Проститься с ним пришли многие горожане. Многие люди были с ним знакомы и считали его положительным человеком.
Ранее сообщалось, что ветеран чеченской войны, боец штурмового отряда в позывным Тагил погиб на СВО.