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Posted 21 февраля, 13:55

Published 21 февраля, 13:55

Modified 21 февраля, 13:57

Updated 21 февраля, 13:57

Экс-замглавы Тугулыма погиб на СВО

Экс-замглавы Тугулыма погиб на СВО

21 февраля 2025, 13:55
Фото: 1MI.
Бывший заместитель мэра Тугулыма Сергей Уткин погиб на спецоперации.

В ходе СВО смертельно ранен был Сергей Уткин, бывший замглавы Тугулымского г. о.

Бывший мэр Николай Черепанов подтвердил данную информацию изданию URA.RU. Он также уточнил, что его уже похоронили. Проститься с ним пришли многие горожане. Многие люди были с ним знакомы и считали его положительным человеком.

Ранее сообщалось, что ветеран чеченской войны, боец штурмового отряда в позывным Тагил погиб на СВО.

В Нижнем Тагиле простятся с сотрудником похоронного бюро
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Екатеринбург#Умер#СВО#Боец СВО#Зона СВО
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