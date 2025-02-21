tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 07:14

Published 21 февраля, 07:14

Modified 21 февраля, 07:16

Updated 21 февраля, 07:16

Эксперт Попов: автобренды при возвращении в Россию столкнутся с нехваткой дилеров

21 февраля 2025, 07:14
Специалист отметил, что российские салоны после ухода западных брендов переключились на китайские марки.

Агентство «Ридус» пообщалось с автомобильным экспертом Дмитрием Поповым. Он рассказал изданию, что иностранные автобренды могут столкнуться с серьезными сложностями при возвращении в нашу страну.

Он напомнил, что компании из Европы, США, Южной Кореи и Японии были представлены в России по-разному. Какие-то фирмы имели здесь свое производство, а какие-то просто поставляли авто.

Эксперт считает, что бренды, которые хотят только поставлять машины в РФ, вряд ли будут иметь успех. Речь идет в первую очередь о премиальных брендах, таких как Mercedes и Volvo. Они будут поставлять автомобили в дорогих комплектациях, чтобы утилизационный сбор составлял меньше от стоимости машины. Модели из бюджетных сегментов будут заметно придавлены утильсбором, инфляцией и другими факторами.

Однако, по мнению собеседника издания, если компании возобновят производство в нашей стране, то это уже другая история. Тем не менее, у них начнутся проблемы с поиском дилерских сетей, так как отечественные салоны давно переключились на авто из КНР. Китайские партнеры и покупатели не поймут, если автосалон два года торговал китайскими авто, а после резко стал продавать корейские модели. Однако, если заводы начнут работать, то на отечественном рынке будут появляться весьма привлекательные автомобили по соотношению цены и эксплуатационных показателей.

Попов также отметил, что китайские компании при возвращении ушедших брендов тоже начнут испытывать проблемы. Дело в том, что они не хотят организовывать производство в России. Победит, по его мнению, тот, кто сможет локализовать производство. Также китайским компаниям придется снижать цены на автомобили. При этом эксперт подчеркнул, что они продаются в России с очень большой маржинальностью, поэтому имеют солидный запас прочности. Накрутка на китайские авто сегодня составляет около 60-70% от его стоимости. Например, авто, которое в КНР можно приобрести за 1,3 миллиона рублей, в РФ продается за 1,9 миллиона.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика