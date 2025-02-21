Эксперт Попов: автобренды при возвращении в Россию столкнутся с нехваткой дилеров

Однако, по мнению собеседника издания, если компании возобновят производство в нашей стране, то это уже другая история. Тем не менее, у них начнутся проблемы с поиском дилерских сетей, так как отечественные салоны давно переключились на авто из КНР. Китайские партнеры и покупатели не поймут, если автосалон два года торговал китайскими авто, а после резко стал продавать корейские модели. Однако, если заводы начнут работать, то на отечественном рынке будут появляться весьма привлекательные автомобили по соотношению цены и эксплуатационных показателей.