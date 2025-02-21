Эксперт Попов: автобренды при возвращении в Россию столкнутся с нехваткой дилеров

Posted 21 февраля, 07:14
Published 21 февраля, 07:14
Modified 21 февраля, 07:16
Updated 21 февраля, 07:16
Агентство «Ридус» пообщалось с автомобильным экспертом Дмитрием Поповым. Он рассказал изданию, что иностранные автобренды могут столкнуться с серьезными сложностями при возвращении в нашу страну.
Он напомнил, что компании из Европы, США, Южной Кореи и Японии были представлены в России по-разному. Какие-то фирмы имели здесь свое производство, а какие-то просто поставляли авто.
Эксперт считает, что бренды, которые хотят только поставлять машины в РФ, вряд ли будут иметь успех. Речь идет в первую очередь о премиальных брендах, таких как Mercedes и Volvo. Они будут поставлять автомобили в дорогих комплектациях, чтобы утилизационный сбор составлял меньше от стоимости машины. Модели из бюджетных сегментов будут заметно придавлены утильсбором, инфляцией и другими факторами.
Однако, по мнению собеседника издания, если компании возобновят производство в нашей стране, то это уже другая история. Тем не менее, у них начнутся проблемы с поиском дилерских сетей, так как отечественные салоны давно переключились на авто из КНР. Китайские партнеры и покупатели не поймут, если автосалон два года торговал китайскими авто, а после резко стал продавать корейские модели. Однако, если заводы начнут работать, то на отечественном рынке будут появляться весьма привлекательные автомобили по соотношению цены и эксплуатационных показателей.
Попов также отметил, что китайские компании при возвращении ушедших брендов тоже начнут испытывать проблемы. Дело в том, что они не хотят организовывать производство в России. Победит, по его мнению, тот, кто сможет локализовать производство. Также китайским компаниям придется снижать цены на автомобили. При этом эксперт подчеркнул, что они продаются в России с очень большой маржинальностью, поэтому имеют солидный запас прочности. Накрутка на китайские авто сегодня составляет около 60-70% от его стоимости. Например, авто, которое в КНР можно приобрести за 1,3 миллиона рублей, в РФ продается за 1,9 миллиона.