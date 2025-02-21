Издевавшиеся над девушками в Каменске-Уральском мужчины задержаны

Сотрудники полиции оперативно установили личности и задержали всех подозреваемых. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве, похищении. Также расследуется эпизод о понуждении похищенных к действиям сексуального характера. Один из похитителей ранее уже был судим за кражу.