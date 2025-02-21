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Posted 21 февраля, 16:02

Published 21 февраля, 16:02

Modified 21 февраля, 16:04

Updated 21 февраля, 16:04

В Каменске-Уральском задержали похитителей двух девушек

Издевавшиеся над девушками в Каменске-Уральском мужчины задержаны

21 февраля 2025, 16:02
Фото: 1MI.

В Каменске-Уральском задержали похитителей двух девушек

В Каменске-Уральском правоохранительные органы расследуют резонансное дело о похищении двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя. Подозреваемые задержаны, им грозит до 12 лет лишения свободы.

Вечером 3 января 2025 года трое местных жителей, действуя по предварительному сговору, насильно усадили двух девушек в машину и привезли в помещение автомойки на улице Карла Маркса. Злоумышленники применили к потерпевшим физическое и психическое насилие, грубо нарушая общественный порядок, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК России.

Законные представители несовершеннолетних сообщили в полицию, что их дочерей против воли увезла группа неизвестных молодых людей на легковом автомобиле «ВАЗ-2114». По предварительным сведениям, конфликт с последующей дикой расправой произошел якобы из-за оскорблений в сети Интернет, — прокомментировал инцидент глава пресс-службы УМВД региона, полковник Валерий Горелых.

Сотрудники полиции оперативно установили личности и задержали всех подозреваемых. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве, похищении. Также расследуется эпизод о понуждении похищенных к действиям сексуального характера. Один из похитителей ранее уже был судим за кражу.

Меру пресечения обвиняемым в ближайшее время выберет суд.

Ранее в Каменске-Уральском 6 лет получила женщина, похитившая ребенка своей подруги.

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