Издевавшиеся над девушками в Каменске-Уральском мужчины задержаны

Posted 21 февраля, 16:02
Published 21 февраля, 16:02
Modified 21 февраля, 16:04
Updated 21 февраля, 16:04
Вечером 3 января 2025 года трое местных жителей, действуя по предварительному сговору, насильно усадили двух девушек в машину и привезли в помещение автомойки на улице Карла Маркса. Злоумышленники применили к потерпевшим физическое и психическое насилие, грубо нарушая общественный порядок, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК России.
Законные представители несовершеннолетних сообщили в полицию, что их дочерей против воли увезла группа неизвестных молодых людей на легковом автомобиле «ВАЗ-2114». По предварительным сведениям, конфликт с последующей дикой расправой произошел якобы из-за оскорблений в сети Интернет, — прокомментировал инцидент глава пресс-службы УМВД региона, полковник Валерий Горелых.
Сотрудники полиции оперативно установили личности и задержали всех подозреваемых. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве, похищении. Также расследуется эпизод о понуждении похищенных к действиям сексуального характера. Один из похитителей ранее уже был судим за кражу.
Меру пресечения обвиняемым в ближайшее время выберет суд.