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Posted 21 февраля, 04:36

Published 21 февраля, 04:36

Modified 21 февраля, 04:37

Updated 21 февраля, 04:37

Резкий перепад температуры ожидается в Свердловской области на 23 февраля

Какая будет погода на 23 февраля в Свердловской области

21 февраля 2025, 04:36
Фото: 1MI.

Резкий перепад температуры ожидается в Свердловской области на 23 февраля

Синоптики Уральского гидрометцентра дали прогноз погоды на 23 февраля в Свердловской области.

Согласно данным синоптиков, в ночное время столбики термометров опустятся до -24 градусов. При этом днем будет гораздо теплее. Резкий перепад температуры принесет потепление до -4…-9 градусов. Ветра в этот день сильного не ожидается. Его порывы достигнут 3-8 метров в секунду.

В Нижнем Тагиле 23 февраля погода в ночное время будет морозной. Ночью температура составит -20 градусов, но днем потеплеет до -9 градусов. При этом вечером уже похолодает. Столбики термометров опустятся до -14 градусов.

Напомним, в Свердловской области с 18 февраля действует предупреждение о смоге. Оно продлится до 25 февраля.

#Ирина Кирилова#Свердловская область#Погода#Зима#Мороз#Природа#Екатеринбург
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