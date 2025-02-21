Какая будет погода на 23 февраля в Свердловской области

Posted 21 февраля, 04:36
Published 21 февраля, 04:36
Modified 21 февраля, 04:37
Updated 21 февраля, 04:37
Согласно данным синоптиков, в ночное время столбики термометров опустятся до -24 градусов. При этом днем будет гораздо теплее. Резкий перепад температуры принесет потепление до -4…-9 градусов. Ветра в этот день сильного не ожидается. Его порывы достигнут 3-8 метров в секунду.
В Нижнем Тагиле 23 февраля погода в ночное время будет морозной. Ночью температура составит -20 градусов, но днем потеплеет до -9 градусов. При этом вечером уже похолодает. Столбики термометров опустятся до -14 градусов.
Напомним, в Свердловской области с 18 февраля действует предупреждение о смоге. Оно продлится до 25 февраля.