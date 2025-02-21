Какая будет погода на 23 февраля в Свердловской области

Согласно данным синоптиков, в ночное время столбики термометров опустятся до -24 градусов. При этом днем будет гораздо теплее. Резкий перепад температуры принесет потепление до -4…-9 градусов. Ветра в этот день сильного не ожидается. Его порывы достигнут 3-8 метров в секунду.