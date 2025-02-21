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Posted 21 февраля, 11:20

Published 21 февраля, 11:20

Modified 21 февраля, 11:22

Updated 21 февраля, 11:22

Стали известны даты записи в загородные лагеря Нижнего Тагила в 2025 году

Когда записывать детей в Нижнем Тагиле в загородные лагеря в 2025 году

21 февраля 2025, 11:20
Фото: 1MI.

Стали известны даты записи в загородные лагеря Нижнего Тагила в 2025 году

Даты регистрации детей в загородные лагеря и выдачи путевок в 2025 году утверждены в Нижнем Тагиле.

Как и ранее, заявления принимаются во всех МФЦ Нижнего Тагила, а также на портале Госуслуг.

На весенние каникулы регистрация уже стартовала и закончится 22 февраля. Путевки можно будет получить с 7 по 12 марта.

Тагильчанам, которые хотят отправить детей в лагерь на летние каникулы, стоит позаботиться о записи с 3 по 7 апреля. Выдача путевок назначена на эти даты:

  • 1 смена — с 14 по 18 мая;
  • 2 смена — с 28 мая по 6 июня;
  • 3 смена — с 11 по 16 июня;
  • 4 смена — с 25 по 29 июня.

Регистрация на осенние каникулы будет с 25 по 27 сентября, путевки получать с 11 по 16 октября. На зимние каникулы заявления примут с 25 по 27 ноября, путевки выдадут в МФЦ с 12 по 17 декабря, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что в 2025 году в Нижнем Тагиле на отдых детей в каникулы потратят 210,4 миллиона рублей.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дети#Отдых#Свердловская область#Документы#Родители#Госуслуги#Каникулы#Лагерь#Запись#Екатеринбург
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