Когда записывать детей в Нижнем Тагиле в загородные лагеря в 2025 году

Posted 21 февраля, 11:20
Published 21 февраля, 11:20
Modified 21 февраля, 11:22
Updated 21 февраля, 11:22
Как и ранее, заявления принимаются во всех МФЦ Нижнего Тагила, а также на портале Госуслуг.
На весенние каникулы регистрация уже стартовала и закончится 22 февраля. Путевки можно будет получить с 7 по 12 марта.
Тагильчанам, которые хотят отправить детей в лагерь на летние каникулы, стоит позаботиться о записи с 3 по 7 апреля. Выдача путевок назначена на эти даты:
Регистрация на осенние каникулы будет с 25 по 27 сентября, путевки получать с 11 по 16 октября. На зимние каникулы заявления примут с 25 по 27 ноября, путевки выдадут в МФЦ с 12 по 17 декабря, выяснила редакция TagilCity.ru.