Когда записывать детей в Нижнем Тагиле в загородные лагеря в 2025 году

Регистрация на осенние каникулы будет с 25 по 27 сентября, путевки получать с 11 по 16 октября. На зимние каникулы заявления примут с 25 по 27 ноября, путевки выдадут в МФЦ с 12 по 17 декабря, выяснила редакция TagilCity.ru.