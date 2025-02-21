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Posted 21 февраля, 12:13

Published 21 февраля, 12:13

Modified 21 февраля, 12:15

Updated 21 февраля, 12:15

Медиахолдинг 1MI сменил учредителя

Медиахолдинг 1MI сменил учредителя

21 февраля 2025, 12:13
Фото: tagilcity.ru.
Новым владельцем компании «ПремьерМедиаИнвест» (бренд 1MI) — сети российских общественно-политических СМИ стал медиахолдинг МАЕР.

МАЕР — один из крупнейших федеральных рекламных операторов. Объединение ресурсов двух компаний позволит вывести на рынок медиапроекты принципиально нового качества и масштаба.

Приобретение медиаактивов 1MI позволит обоим холдингам нарастить аудиторию, что создаст базу для дальнейшего роста всех активов. Сделка также даст импульс развитию региональных изданий. Оба холдинга — и уличной рекламы, и интернет-порталов — имеют большой потенциал интеграции в единую цифровую экосистему. Кроме того, МАЕР выходит на качественно другой уровень работы нового медиа, которое создавалось в последние годы. Мы хотим использовать синергию двух холдингов, которые, безусловно, обогащают друг друга, для создания в России уникального продукта, — заявил совладелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Медиахолдинг МАЕР не будет влиять на редакционную политику входящих в холдинг 1MI изданий. Работа редакций будет продолжаться в штатном режиме, — добавил Константин Майор.
#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Оператор#Реклама#Пресса#Екатеринбург#Холдинг#Учредители
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