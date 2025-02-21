Молодые люди в Каменске-Уральском похитили девушек и избили их

Posted 21 февраля, 07:12
Published 21 февраля, 07:12
Modified 21 февраля, 07:14
Updated 21 февраля, 07:14
Сообщается, что один из компании злоумышленников, 21-летний молодой человек, оказывал излишнее внимание девушке в соцсетях, из-за чего у них произошел конфликт. За девушку вступилась ее подруга, пишет «КП-Екатеринбург».
На следующий день молодые люди затолкали девушек в автомобиль и увезли их на автомойку. Потерпевших раздели, избили, обливали холодной водой и выводили на улицу. При этом свои действия они снимали на видеокамеру.
По словам знакомой свердловчанина, который приставал к девушке, он теперь угрожает и ее родителям.
Давида я знаю давно, еще со школьных лет. Много кто о нем отзывается плохо. Ему если что-то не нравится, он сразу начинает мстить, — рассказала девушка.
В полиции возбудили уголовное дело. Контроль расследования осуществляет прокуратура, рассказали в пресс-службе областного надзорного ведомства.