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Posted 21 февраля, 07:12

Published 21 февраля, 07:12

Modified 21 февраля, 07:14

Updated 21 февраля, 07:14

Молодые люди в Каменске-Уральском похитили девушек и избили их

Молодые люди в Каменске-Уральском похитили девушек и избили их

21 февраля 2025, 07:12
Фото: 1MI.
В Каменске-Уральском компания молодых людей напала на девушек и избила их. Происшествие случилось 3 января 2025 года.

Сообщается, что один из компании злоумышленников, 21-летний молодой человек, оказывал излишнее внимание девушке в соцсетях, из-за чего у них произошел конфликт. За девушку вступилась ее подруга, пишет «КП-Екатеринбург».

На следующий день молодые люди затолкали девушек в автомобиль и увезли их на автомойку. Потерпевших раздели, избили, обливали холодной водой и выводили на улицу. При этом свои действия они снимали на видеокамеру.

По словам знакомой свердловчанина, который приставал к девушке, он теперь угрожает и ее родителям.

Давида я знаю давно, еще со школьных лет. Много кто о нем отзывается плохо. Ему если что-то не нравится, он сразу начинает мстить, — рассказала девушка.

В полиции возбудили уголовное дело. Контроль расследования осуществляет прокуратура, рассказали в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Напомним, в Свердловской области мужчина избил служительниц в храме.

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