Не губите свой телефон: топ-4 фатальных ошибок при зарядке смартфона

Чтобы максимально продлить срок службы батареи, возьмите за правило заряжать телефон в дневное время, когда вы можете контролировать процесс. Старайтесь не допускать полной разрядки устройства и не заряжать его до 100% без необходимости. Используйте режим энергосбережения и следите за температурой устройства во время зарядки. Эти простые правила помогут сохранить емкость аккумулятора на долгие годы.