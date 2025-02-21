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Posted 21 февраля, 09:58

Published 21 февраля, 09:58

Modified 21 февраля, 10:00

Updated 21 февраля, 10:00

Неправильная зарядка быстро выводит из строя аккумулятор смартфона

Не губите свой телефон: топ-4 фатальных ошибок при зарядке смартфона

21 февраля 2025, 09:58
Фото: 1MI. Неправильная зарядка быстро выводит из строя аккумулятор смартфона

Эксперт назвал частые ошибки при зарядке телефона, которые губят гаджет

Рубрика
Дом и сад
Каждый день мы заряжаем свои смартфоны, не задумываясь о том, что можем незаметно портить аккумулятор. Эксперт рассказал, как наши привычки при зарядке телефона могут сократить срок службы устройства вдвое, и как избежать типичных ошибок.

Ночная зарядка перегружает аккумулятор

Многие привыкли заряжать телефон ночью, чтобы «наверняка». И это большая ошибка: литий-ионные аккумуляторы крайне чувствительны к длительному пребыванию в полностью заряженном состоянии.

Поддержание заряда аккумулятора в пределах от 20 до 80 процентов более полезно для увеличения срока службы аккумулятора, — цитирует издание Independent главного технического директора компании Lionvolt Сандипа Унникришнана.

Когда телефон постоянно находится подключенным к сети после достижения 100%, это создает дополнительную нагрузку на аккумулятор и ускоряет его износ, предупреждает эксперт.

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Перегрев — главный враг аккумулятора

Высокие температуры наносят непоправимый вред батарее вашего смартфона. При зарядке устройства важно обеспечить оптимальные температурные условия. Категорически запрещается заряжать телефон под подушкой или одеялом — это не только вредит аккумулятору, но и может привести к перегреву и возгоранию. Также не рекомендуется активно пользоваться устройством во время зарядки — из-за двойной нагрузки гаджет быстро перегревается.

Быстрая зарядка и некачественные зарядные устройства

Современные технологии быстрой зарядки, несомненно, удобны, но их частое использование существенно сокращает срок службы аккумулятора. Важно использовать только оригинальные зарядные устройства, которые поставляются в комплекте с телефоном.

Следует избегать очень дешевых нестандартных зарядных устройств, — также рекомендует Сандип Унникришнан.

Дешевые неоригинальные зарядки могут выдавать нестабильное напряжение, что приводит к перегреву и преждевременному износу батареи.

Заряжайте ваш телефон только оригинальной зарядкой и он прослужит вам долгие годы
Заряжайте ваш телефон только оригинальной зарядкой и он прослужит вам долгие годы. Фото: 1MI

Правильные привычки для долгой жизни аккумулятора

Чтобы максимально продлить срок службы батареи, возьмите за правило заряжать телефон в дневное время, когда вы можете контролировать процесс. Старайтесь не допускать полной разрядки устройства и не заряжать его до 100% без необходимости. Используйте режим энергосбережения и следите за температурой устройства во время зарядки. Эти простые правила помогут сохранить емкость аккумулятора на долгие годы.

Ранее эксперты объяснили, почему нельзя брать с собой телефон в ванную.

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