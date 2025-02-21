Не губите свой телефон: топ-4 фатальных ошибок при зарядке смартфона

Posted 21 февраля, 09:58
Published 21 февраля, 09:58
Modified 21 февраля, 10:00
Updated 21 февраля, 10:00
Многие привыкли заряжать телефон ночью, чтобы «наверняка». И это большая ошибка: литий-ионные аккумуляторы крайне чувствительны к длительному пребыванию в полностью заряженном состоянии.
Поддержание заряда аккумулятора в пределах от 20 до 80 процентов более полезно для увеличения срока службы аккумулятора, — цитирует издание Independent главного технического директора компании Lionvolt Сандипа Унникришнана.
Когда телефон постоянно находится подключенным к сети после достижения 100%, это создает дополнительную нагрузку на аккумулятор и ускоряет его износ, предупреждает эксперт.
Высокие температуры наносят непоправимый вред батарее вашего смартфона. При зарядке устройства важно обеспечить оптимальные температурные условия. Категорически запрещается заряжать телефон под подушкой или одеялом — это не только вредит аккумулятору, но и может привести к перегреву и возгоранию. Также не рекомендуется активно пользоваться устройством во время зарядки — из-за двойной нагрузки гаджет быстро перегревается.
Современные технологии быстрой зарядки, несомненно, удобны, но их частое использование существенно сокращает срок службы аккумулятора. Важно использовать только оригинальные зарядные устройства, которые поставляются в комплекте с телефоном.
Следует избегать очень дешевых нестандартных зарядных устройств, — также рекомендует Сандип Унникришнан.
Дешевые неоригинальные зарядки могут выдавать нестабильное напряжение, что приводит к перегреву и преждевременному износу батареи.
Чтобы максимально продлить срок службы батареи, возьмите за правило заряжать телефон в дневное время, когда вы можете контролировать процесс. Старайтесь не допускать полной разрядки устройства и не заряжать его до 100% без необходимости. Используйте режим энергосбережения и следите за температурой устройства во время зарядки. Эти простые правила помогут сохранить емкость аккумулятора на долгие годы.
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