Нелегальных таксистов будут ловить на дорогах Нижнего Тагила

Posted 21 февраля, 03:42
Published 21 февраля, 03:42
Modified 21 февраля, 03:44
Updated 21 февраля, 03:44
Проверки пройдут с целью выявить тех, кто незаконно занимается перевозкой горожан, рассказали в пресс-службе автоинспекции Нижнего Тагила.
Сотрудники ведомства проверят у водителей путевой лист, документы, в которых есть отметка о прохождении техосмотра, а также разрешение на данную деятельность.
Напомним, 17–19 января в Нижнем Тагиле автоинспекторы патрулировали улицы города в связи с увеличившимся количеством ДТП.