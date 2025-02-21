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Posted 21 февраля, 03:42

Published 21 февраля, 03:42

Modified 21 февраля, 03:44

Updated 21 февраля, 03:44

В Нижнем Тагиле пройдет рейд по поимке нелегальных таксистов

Нелегальных таксистов будут ловить на дорогах Нижнего Тагила

21 февраля 2025, 03:42
Фото: Изображение Midjourney.

В Нижнем Тагиле пройдет рейд по поимке нелегальных таксистов

Автоинспекторы в Нижнем Тагиле проведут рейды среди таксистов. Проверки будут идти до 27 февраля 2025 года.

Проверки пройдут с целью выявить тех, кто незаконно занимается перевозкой горожан, рассказали в пресс-службе автоинспекции Нижнего Тагила.

Сотрудники ведомства проверят у водителей путевой лист, документы, в которых есть отметка о прохождении техосмотра, а также разрешение на данную деятельность.

Напомним, 17–19 января в Нижнем Тагиле автоинспекторы патрулировали улицы города в связи с увеличившимся количеством ДТП.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Проверка#Техосмотр#Перевозка#Разрешение#Екатеринбург#Таксисты#Автоинспекторы
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