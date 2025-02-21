Новая ветка метро в Екатеринбурге соединит Академический район с центром города

Posted 21 февраля, 16:44
Published 21 февраля, 16:44
Modified 21 февраля, 16:46
Updated 21 февраля, 16:46
Екатеринбург готовится к масштабному расширению системы метрополитена. По информации руководителя мастерской генерального плана города Павла Скачкова, новая линия подземного транспорта соединит центральные районы с активно развивающимся Академическим районом через территорию Юго-Запада.
В рамках проектирования специалисты рассмотрели несколько вариантов развития транспортной системы. Один из ключевых планов предусматривает создание двухуровневого пересадочного узла в районе станции «Ботаническая» с последующим продлением линии в направлении Академического района. На этом участке планируется возведение пяти современных станций.
Альтернативный вариант развития подземной магистрали предполагает использование законсервированной станции «Бажовская» в качестве отправной точки новой линии.
Инициатива получила поддержку на высоком уровне. Губернатор Евгений Куйвашев совместно с мэром Алексеем Орловым и его заместителем Рустамом Галямовым активно прорабатывают два возможных сценария развития метрополитена. Первый вариант включает продление действующей линии с строительством четырех дополнительных станций, распределенных между районами Уктус, Солнечный и Академический. Второй план более масштабный — он предполагает создание полноценной второй линии, соединяющей Академический район со станцией «Восточная».
Важным аспектом реализации проекта станет привлечение частных инвестиций. Девелоперские компании рассматриваются как ключевые партнеры в финансировании строительства. Эта концепция уже получила предварительное одобрение на федеральном уровне — после новогодних праздников губернатор представил проект вице-премьеру Марату Хуснуллину.