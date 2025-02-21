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Posted 21 февраля, 16:44

Published 21 февраля, 16:44

Modified 21 февраля, 16:46

Updated 21 февраля, 16:46

Стало известно, где пройдет новая ветка метро в Екатеринбурге

Новая ветка метро в Екатеринбурге соединит Академический район с центром города

21 февраля 2025, 16:44
Фото: 1MI.

Стало известно, где пройдет новая ветка метро в Екатеринбурге

В Екатеринбурге утвержден план развития метрополитена, который предусматривает строительство новой ветки через Юго-Западный район до Академического.

Екатеринбург готовится к масштабному расширению системы метрополитена. По информации руководителя мастерской генерального плана города Павла Скачкова, новая линия подземного транспорта соединит центральные районы с активно развивающимся Академическим районом через территорию Юго-Запада.

В рамках проектирования специалисты рассмотрели несколько вариантов развития транспортной системы. Один из ключевых планов предусматривает создание двухуровневого пересадочного узла в районе станции «Ботаническая» с последующим продлением линии в направлении Академического района. На этом участке планируется возведение пяти современных станций.

Альтернативный вариант развития подземной магистрали предполагает использование законсервированной станции «Бажовская» в качестве отправной точки новой линии.

Инициатива получила поддержку на высоком уровне. Губернатор Евгений Куйвашев совместно с мэром Алексеем Орловым и его заместителем Рустамом Галямовым активно прорабатывают два возможных сценария развития метрополитена. Первый вариант включает продление действующей линии с строительством четырех дополнительных станций, распределенных между районами Уктус, Солнечный и Академический. Второй план более масштабный — он предполагает создание полноценной второй линии, соединяющей Академический район со станцией «Восточная».

Важным аспектом реализации проекта станет привлечение частных инвестиций. Девелоперские компании рассматриваются как ключевые партнеры в финансировании строительства. Эта концепция уже получила предварительное одобрение на федеральном уровне — после новогодних праздников губернатор представил проект вице-премьеру Марату Хуснуллину.

В начале февраля в метро Екатеринбурга обновили схему.

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