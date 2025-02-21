Новая ветка метро в Екатеринбурге соединит Академический район с центром города

Инициатива получила поддержку на высоком уровне. Губернатор Евгений Куйвашев совместно с мэром Алексеем Орловым и его заместителем Рустамом Галямовым активно прорабатывают два возможных сценария развития метрополитена. Первый вариант включает продление действующей линии с строительством четырех дополнительных станций, распределенных между районами Уктус, Солнечный и Академический. Второй план более масштабный — он предполагает создание полноценной второй линии, соединяющей Академический район со станцией «Восточная».