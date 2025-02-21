Облава на таксистов-нелегалов, детский отдых, стипендии и православный фестиваль

Posted 21 февраля, 17:05
Published 21 февраля, 17:05
Modified 21 февраля, 17:07
Updated 21 февраля, 17:07
ГИБДД Нижнего Тагила проверит таксистов на наличие разрешительных документов до 27 февраля 2025 года. Автоинспекторы будут смотреть путевые листы, наличие техосмотра и лицензии на перевозку пассажиров. Рейд направлен на пресечение деятельности «бомбил», оказывающих небезопасные услуги.
В Нижнем Тагиле открыта запись детей в загородные лагеря на 2025 год. Заявления принимают в МФЦ и на Госуслугах. Регистрация на весенние смены идет до 22 февраля, на летние — с 3 по 7 апреля.
В Нижнем Тагиле обсудили способы привлечения студентов в педагогический институт. Главный акцент сделали на целевом обучении. В 2024 году по целевому набору поступили 23 человека при квоте в 67 мест. Руководство вуза предложило увеличить стипендии целевикам до 15-20 тысяч рублей, предоставить бесплатные стажировки и компенсировать аренду жилья. При отказе работать в школе после выпуска студент должен вернуть потраченные на его обучение средства.
28 февраля во Дворце детского творчества Нижнего Тагила пройдет фестиваль «Боярыня Масленица». В этом году участие подтвердили 25 конкурсантов, что почти вдвое больше прошлогоднего. На мероприятии будут присутствовать региональные министры и городское руководство. Специальным гостем станет ведущий программы «Монастырская кухня» Олег Ольхов.
В Нижнем Тагиле на улице Лебяжинская, 24 дети соорудили опасную горку из убранного снега. Катаясь с нее, они выезжают прямо под машины. Тагильчане опасаются за жизнь и здоровье маленьких непосед и рекомендуют водителям быть предельно внимательными в этом дворе.