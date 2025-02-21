Облава на таксистов-нелегалов, детский отдых, стипендии и православный фестиваль

В Нижнем Тагиле обсудили способы привлечения студентов в педагогический институт. Главный акцент сделали на целевом обучении. В 2024 году по целевому набору поступили 23 человека при квоте в 67 мест. Руководство вуза предложило увеличить стипендии целевикам до 15-20 тысяч рублей, предоставить бесплатные стажировки и компенсировать аренду жилья. При отказе работать в школе после выпуска студент должен вернуть потраченные на его обучение средства.