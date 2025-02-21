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Posted 21 февраля, 12:29

Published 21 февраля, 12:29

Modified 21 февраля, 12:31

Updated 21 февраля, 12:31

Природный грунт хорошо подходит для рассады

Почву для рассады поджариваю и замораживаю — томаты и перцы больше не болеют

21 февраля 2025, 12:29
Фото: Изображение от wirestock на Freepik. Природный грунт хорошо подходит для рассады

Агроном Володихин рассказал, как правильно обеззараживать грунт для рассады

Рубрика
Дом и сад
Если вы используете природный грунт для рассаду, то помните, что в нем всегда присутствуют возбудители болезней и вредители. Они могут легко погубить молодые растения. Рассказываем о проверенных методах обеззараживания почвы, которые защитят вашу рассаду.

Метод промораживания

Промораживание — один из самых экологичных способов обеззараживания почвы. Этот метод требует времени, но очень эффективен, говорит агроном Алексей Володихин. Землю необходимо заготавливать осенью и хранить на открытом балконе всю зиму. Низкие температуры уничтожат большую часть вредителей и болезнетворных организмов. Для повышения эффективности рекомендуется на неделю занести почву в теплое помещение — это спровоцирует пробуждение выживших вредителей. После этого грунт снова выносят на мороз, что приводит к полной гибели оставшихся личинок.

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Термическая обработка почвы: быстрый и надежный метод

Прокаливание — более быстрый способ обеззараживания грунта.

В этом случае почву насыпают на противень слоем 5 см и отправляют в духовку, прогретую до 90 °С на 30 минут, — советует Алексей Володихин.

Важно не превышать указанную температуру, чтобы не уничтожить полезные микроорганизмы и не нарушить структуру почвы.

Перед посевом рассады дайте грунту «отдохнуть» несколько дней
Перед посевом рассады дайте грунту «отдохнуть» несколько дней. Фото: Изображение от pvproductions на Freepik

Советы по подготовке почвы после обеззараживания

После любого способа обеззараживания почву необходимо правильно подготовить к посеву. Рекомендуется добавить в нее питательные вещества и произвести известкование при необходимости. Также важно проверить влажность грунта — он должен быть умеренно влажным, но не переувлажненным. Перед посевом почву следует оставить на несколько дней для восстановления микрофлоры.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Почва#Грунт#Рассада#Дом и сад#КЦ#Термическая обработка#Промораживание#Обеззараживание почвы
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