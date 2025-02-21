Почву для рассады поджариваю и замораживаю — томаты и перцы больше не болеют

Промораживание — один из самых экологичных способов обеззараживания почвы. Этот метод требует времени, но очень эффективен, говорит агроном Алексей Володихин. Землю необходимо заготавливать осенью и хранить на открытом балконе всю зиму. Низкие температуры уничтожат большую часть вредителей и болезнетворных организмов. Для повышения эффективности рекомендуется на неделю занести почву в теплое помещение — это спровоцирует пробуждение выживших вредителей. После этого грунт снова выносят на мороз, что приводит к полной гибели оставшихся личинок.