Почву для рассады поджариваю и замораживаю — томаты и перцы больше не болеют

Posted 21 февраля, 12:29
Published 21 февраля, 12:29
Modified 21 февраля, 12:31
Updated 21 февраля, 12:31
Промораживание — один из самых экологичных способов обеззараживания почвы. Этот метод требует времени, но очень эффективен, говорит агроном Алексей Володихин. Землю необходимо заготавливать осенью и хранить на открытом балконе всю зиму. Низкие температуры уничтожат большую часть вредителей и болезнетворных организмов. Для повышения эффективности рекомендуется на неделю занести почву в теплое помещение — это спровоцирует пробуждение выживших вредителей. После этого грунт снова выносят на мороз, что приводит к полной гибели оставшихся личинок.
Прокаливание — более быстрый способ обеззараживания грунта.
В этом случае почву насыпают на противень слоем 5 см и отправляют в духовку, прогретую до 90 °С на 30 минут, — советует Алексей Володихин.
Важно не превышать указанную температуру, чтобы не уничтожить полезные микроорганизмы и не нарушить структуру почвы.
После любого способа обеззараживания почву необходимо правильно подготовить к посеву. Рекомендуется добавить в нее питательные вещества и произвести известкование при необходимости. Также важно проверить влажность грунта — он должен быть умеренно влажным, но не переувлажненным. Перед посевом почву следует оставить на несколько дней для восстановления микрофлоры.