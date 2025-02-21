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Posted 21 февраля, 11:14

Published 21 февраля, 11:14

Modified 21 февраля, 11:16

Updated 21 февраля, 11:16

Появилось видео издевательств молодых людей над девушками в Каменске-Уральском

Появилось видео издевательств молодых людей над девушками в Каменске-Уральском

21 февраля 2025, 11:14
Фото: 1MI.
Избиение девушек в Каменске-Уральском попало на видео.

На кадрах видно, что девушек раздели и поливают водой из шланга. По словам мамы одной из девушек, ее дочь теперь боится ездить на учебу, так как видела несколько раз этих молодых людей в автомобиле около техникума, пишет Е1.

Также, по словам женщины, следователь им сообщил, что похищения не было, так как потерпевших привезли обратно. Сообщается, что у юноши, который приставал к одной из девушек, есть влиятельные родственники. При этом юрист Сергей Тетерин утверждает, что признаки статьи о похищении в этом деле есть.

Напомним, нападение произошло в начале января 2025 года. Пострадавших свердловчанок также избили.

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