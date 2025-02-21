Сотрудники МВД и автошколы в Нижнем Тагиле поздравили мужчин с наступающим 23 февраля

Напомним, 20 февраля 2025 года в нижнетагильском драмтеатре состоялся концерт, который был посвящен 23 февраля. На концерте присутствовали силовики, военные, а также их семьи, кадеты и школьники, которые посещают военно-патриотическую организацию.