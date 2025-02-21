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Posted 21 февраля, 09:46

Published 21 февраля, 09:46

Modified 21 февраля, 09:48

Updated 21 февраля, 09:48

Сотрудники МВД и автошколы в Нижнем Тагиле поздравили мужчин с наступающим 23 февраля

Сотрудники МВД и автошколы в Нижнем Тагиле поздравили мужчин с наступающим 23 февраля

21 февраля 2025, 09:46
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В Нижнем Тагиле сотрудники полиции, автоинспекции и автошколы поздравили мужчин-водителей с наступающим 23 февраля.

Сотрудники ведомств поздравляли водителей легковых машин и общественного транспорта на проспекте Ленина, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Напомним, 20 февраля 2025 года в нижнетагильском драмтеатре состоялся концерт, который был посвящен 23 февраля. На концерте присутствовали силовики, военные, а также их семьи, кадеты и школьники, которые посещают военно-патриотическую организацию.

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