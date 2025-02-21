Сотрудники МВД и автошколы в Нижнем Тагиле поздравили мужчин с наступающим 23 февраля

Posted 21 февраля, 09:46
Published 21 февраля, 09:46
Modified 21 февраля, 09:48
Updated 21 февраля, 09:48
Сотрудники ведомств поздравляли водителей легковых машин и общественного транспорта на проспекте Ленина, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Напомним, 20 февраля 2025 года в нижнетагильском драмтеатре состоялся концерт, который был посвящен 23 февраля. На концерте присутствовали силовики, военные, а также их семьи, кадеты и школьники, которые посещают военно-патриотическую организацию.