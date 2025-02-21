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Posted 21 февраля, 06:00

Published 21 февраля, 06:00

Modified 21 февраля, 06:02

Updated 21 февраля, 06:02

Сотрудница регистратуры детской поликлиники в Екатеринбурге показала «фигу» пациентам

Сотрудница регистратуры детской поликлиники в Екатеринбурге показала «фигу» пациентам

21 февраля 2025, 06:00
Фото: 1MI.
Жительница Екатеринбурга пожаловалась на хамское поведение сотрудницы регистратуры в поликлинике №2, которая расположена в Железнодорожном районе.

По словам екатеринбурженки, у нее заболел ребенок и она пыталась вызвать по телефону врача. Однако ни по одному телефону не отвечали, и тогда ей пришлось ехать в поликлинику, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Женщина поинтересовалась у сотрудницы регистратуры, почему никто не берет трубку. Та отвечала горожанке на повышенных тонах. Затем посетительница решила сфотографировать сотрудницу, чтобы отправить снимок в Минздрав, и попросила ее улыбнуться. В ответ она показала неприличный жест рукой.

Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудники магазина в Дзержинском районе пожаловались на поведение компании подростков.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Скандал#Поликлиника#Пациенты#Минздрав#Сотрудница#Конфликт#Хамство#Екатеринбург#Инцидент
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