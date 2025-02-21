Сотрудница регистратуры детской поликлиники в Екатеринбурге показала «фигу» пациентам

Posted 21 февраля, 06:00
Published 21 февраля, 06:00
Modified 21 февраля, 06:02
Updated 21 февраля, 06:02
По словам екатеринбурженки, у нее заболел ребенок и она пыталась вызвать по телефону врача. Однако ни по одному телефону не отвечали, и тогда ей пришлось ехать в поликлинику, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Женщина поинтересовалась у сотрудницы регистратуры, почему никто не берет трубку. Та отвечала горожанке на повышенных тонах. Затем посетительница решила сфотографировать сотрудницу, чтобы отправить снимок в Минздрав, и попросила ее улыбнуться. В ответ она показала неприличный жест рукой.
Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудники магазина в Дзержинском районе пожаловались на поведение компании подростков.