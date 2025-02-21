tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 05:07

Published 21 февраля, 05:07

Modified 21 февраля, 05:09

Updated 21 февраля, 05:09

Студентам педвуза в Нижнем Тагиле повысят стипендии до 20 тысяч рублей

Студентам педвуза в Нижнем Тагиле повысят стипендии до 20 тысяч рублей

21 февраля 2025, 05:07
Фото: Изображение Midjourney.
Чиновники и сотрудники педвуза в Нижнем Тагиле обсудили варианты привлечения студентов в НТГСПИ в связи с нехваткой учителей-предметников в школах.

Во время обсуждений все поддержали идею о том, что нужно делать упор на студентов, которые поступают на целевое обучение и после получения диплома пойдут работать по полученной специальности, пишет ИА «Все новости».

Так, в 2024 году на целевое обучение педагогический институт принял 23 человека. При этом максимальное количество, которое объявлял вуз, было 67 человек. Абитуриенты выбирают целевое обучение в случаях, когда не хватило баллов на бюджет, а учиться платно нет возможности.

В связи с этим исполняющий обязанности ректора Юрий Биктуганов предложил повысить для них стипендии до 15-20 тысяч рублей, а также обеспечить им бесплатные стажировки в топовых вузах страны и компенсировать траты студентов на аренду жилья.

При этом, если студент не отработает в школе после выпуска, ему нужно будет вернуть все деньги, которые были на него потрачены в период обучения.

Напомним, сотрудница УрФУ Анна Багирова предложила ввести в учебный план курс по семейному воспитанию.

Платное образование в вузах: что изменится в 2026 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Куда пойти учиться после школы? Топ вузов Свердловской областиДоплату за пятерки за два года получили 3000 свердловских студентовВо сколько обойдется путевка в лагерь для ребенка в Нижнем Тагиле в 2025 году
#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Деньги#Студенты#Образование#НТГСПИ#УрФУ#Стипендия#Целевики#Юрий Биктуганов#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика