Студентам педвуза в Нижнем Тагиле повысят стипендии до 20 тысяч рублей

Posted 21 февраля, 05:07
Published 21 февраля, 05:07
Modified 21 февраля, 05:09
Updated 21 февраля, 05:09
Во время обсуждений все поддержали идею о том, что нужно делать упор на студентов, которые поступают на целевое обучение и после получения диплома пойдут работать по полученной специальности, пишет ИА «Все новости».
Так, в 2024 году на целевое обучение педагогический институт принял 23 человека. При этом максимальное количество, которое объявлял вуз, было 67 человек. Абитуриенты выбирают целевое обучение в случаях, когда не хватило баллов на бюджет, а учиться платно нет возможности.
В связи с этим исполняющий обязанности ректора Юрий Биктуганов предложил повысить для них стипендии до 15-20 тысяч рублей, а также обеспечить им бесплатные стажировки в топовых вузах страны и компенсировать траты студентов на аренду жилья.
При этом, если студент не отработает в школе после выпуска, ему нужно будет вернуть все деньги, которые были на него потрачены в период обучения.
Напомним, сотрудница УрФУ Анна Багирова предложила ввести в учебный план курс по семейному воспитанию.