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Posted 21 февраля, 08:44

Published 21 февраля, 08:44

Modified 21 февраля, 08:45

Updated 21 февраля, 08:45

Житель Свердловской области заплатит более 2 млн за смерть ребенка в ДТП

Суд обязал свердловчанина выплатить более 2 млн отцу сбитой насмерть девочки

21 февраля 2025, 08:44
Фото: 1MI.

Житель Свердловской области заплатит более 2 млн за смерть ребенка в ДТП

Жителю Свердловской области предстоит выплатить больше 2 миллионов рублей за смерть ребенка, виновником которой он стал. Мужчина сел пьяным за руль и сбил девочку, которая гуляла с собакой. Также он отправится в колонию.

Сама авария случилась в конце апреля 2024 года. Мужчина находился в поселке Белокаменный Асбестовского района. Он сел за руль иномарки в нетрезвом состоянии. Во время движения он отвлекся и съехал с дороги. Там в этот момент шла 13-летняя девочка с собакой.

И ребенок, и животное погибли на месте. Сам водитель при этом скрылся. Однако его удалось быстро задержать. Им оказался житель Асбеста. Ему 22 года. Проверка показала, что молодой человек был пьян. Он рассказал, что выпил пол литра водки и отправился за другом, но по дороге отвлекся на телефон, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В результате в отношении мужчины было расследовано уголовное дело. Он признал свою вину. Суд в результате приговорил его к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима, а также постановил выплатить компенсацию отцу погибшего ребенка.

Также на приговор подавалась апелляция, но он добился снижения срока заключения на один месяц.

Ранее в Арамиле под колеса грузовика попал 12-летний мальчик.

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