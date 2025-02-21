Суд обязал свердловчанина выплатить более 2 млн отцу сбитой насмерть девочки

И ребенок, и животное погибли на месте. Сам водитель при этом скрылся. Однако его удалось быстро задержать. Им оказался житель Асбеста. Ему 22 года. Проверка показала, что молодой человек был пьян. Он рассказал, что выпил пол литра водки и отправился за другом, но по дороге отвлекся на телефон, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.