tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 13:04

Published 21 февраля, 13:04

Modified 21 февраля, 13:06

Updated 21 февраля, 13:06

Свердловские дизайнеры приглашаются на международный конкурс адаптивной одежды

Свердловские дизайнеры приглашаются на международный конкурс адаптивной одежды

21 февраля 2025, 13:04
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области объявлен прием заявок на Международный конкурс «На крыльях».

Организатор мероприятия — фонд «Защитники Отечества».

Поучаствовать могут производители специализированной одежды для людей с ОВЗ, а также модельеры и дизайнеры. Заявки на участие принимают до конца марта текущего года.

Замминистра обороны РФ Анна Цивилева отметила, что цель данного проекта — развитие регионального производства адаптивной одежды, доступной ветеранам и людям с ОВЗ.

Екатеринбургский модельер Ольга Замашная уже планирует подать заявку, рассказали в мэрии Невьянска.

Напомним, тагильчан приглашают вспомнить творчество Булата Окуджавы.

Фотограф из Екатеринбурга Дарья Комарова получила награду престижного конкурса
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Конкурс#Екатеринбург#Производители#Дизайнеры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика