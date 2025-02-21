Свердловские дизайнеры приглашаются на международный конкурс адаптивной одежды

Posted 21 февраля, 13:04
Published 21 февраля, 13:04
Modified 21 февраля, 13:06
Updated 21 февраля, 13:06
Организатор мероприятия — фонд «Защитники Отечества».
Поучаствовать могут производители специализированной одежды для людей с ОВЗ, а также модельеры и дизайнеры. Заявки на участие принимают до конца марта текущего года.
Замминистра обороны РФ Анна Цивилева отметила, что цель данного проекта — развитие регионального производства адаптивной одежды, доступной ветеранам и людям с ОВЗ.
Екатеринбургский модельер Ольга Замашная уже планирует подать заявку, рассказали в мэрии Невьянска.