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Posted 21 февраля, 11:43

Published 21 февраля, 11:43

Modified 21 февраля, 11:45

Updated 21 февраля, 11:45

Свердловские тайские боксеры прошли в финал чемпионата России по муайтай

Свердловские тайские боксеры прошли в финал чемпионата России по муайтай

21 февраля 2025, 11:43
Фото: 1MI.
Свердловские бойцы муайтай вышли в финал чемпионата России.

Свердловские спортсмены вышли в финал чемпионата России по муайтай. Пять свердловских спортсменов завоевали бронзовые медали по итогам полуфинала. Бронзу взяли Степан Крутиков и Игорь Загайнов. Также третье место завоевали Ирина Гиниатулина и Давид Каргинов, а также Тимофей Мокин-Руссу, сообщает «Свет Екатеринбург».

21 и 22 февраля в ДИВСе состоятся финальные бои с участием Софьи Чечеткиной и Милены Диденко. Вход на мероприятие будет свободный.

Ранее сообщалось, что юная скалолазка из Нижнего Тагила завоевала победу на Первенстве УрФО.

Тагильские самбистки завоевали серебро на омской арене
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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Чемпионат#Медаль#Екатеринбург
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