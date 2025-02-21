Свердловские тайские боксеры прошли в финал чемпионата России по муайтай

Свердловские спортсмены вышли в финал чемпионата России по муайтай. Пять свердловских спортсменов завоевали бронзовые медали по итогам полуфинала. Бронзу взяли Степан Крутиков и Игорь Загайнов. Также третье место завоевали Ирина Гиниатулина и Давид Каргинов, а также Тимофей Мокин-Руссу, сообщает «Свет Екатеринбург».