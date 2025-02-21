Свердловские тайские боксеры прошли в финал чемпионата России по муайтай

Posted 21 февраля, 11:43
Published 21 февраля, 11:43
Modified 21 февраля, 11:45
Updated 21 февраля, 11:45
Свердловские спортсмены вышли в финал чемпионата России по муайтай. Пять свердловских спортсменов завоевали бронзовые медали по итогам полуфинала. Бронзу взяли Степан Крутиков и Игорь Загайнов. Также третье место завоевали Ирина Гиниатулина и Давид Каргинов, а также Тимофей Мокин-Руссу, сообщает «Свет Екатеринбург».
21 и 22 февраля в ДИВСе состоятся финальные бои с участием Софьи Чечеткиной и Милены Диденко. Вход на мероприятие будет свободный.