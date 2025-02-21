Турагент из Екатеринбурга оставила семьи с детьми без отпуска

Одна из обманутых турагентом девушек рассказала, что она работает по отработанной схеме под видом индивидуального предпринимателя. Женщина принимает оплату за туристические путевки, предоставляет минимальный пакет документов и поддерживает связь с клиентами вплоть до дня вылета. Когда туристы приезжают в аэропорт, выясняется, что никаких билетов и броней на их имя не существует, пишет «Инцидент Екатеринбург».