Турагент из Екатеринбурга оставила семьи с детьми без отпуска

Posted 21 февраля, 16:29
Published 21 февраля, 16:29
Modified 21 февраля, 16:31
Updated 21 февраля, 16:31
Одна из обманутых турагентом девушек рассказала, что она работает по отработанной схеме под видом индивидуального предпринимателя. Женщина принимает оплату за туристические путевки, предоставляет минимальный пакет документов и поддерживает связь с клиентами вплоть до дня вылета. Когда туристы приезжают в аэропорт, выясняется, что никаких билетов и броней на их имя не существует, пишет «Инцидент Екатеринбург».
Примечательно, что ранее турагент действительно оказывала легальные туристические услуги, поэтому многие клиенты ей доверяли и рекомендовали своим знакомым.
Дело о нарушении прав потребителей сейчас расследуется в райсуде Екатеринбурга.