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Posted 21 февраля, 16:29

Published 21 февраля, 16:29

Modified 21 февраля, 16:31

Updated 21 февраля, 16:31

В Екатеринбурге клиенты обвиняют турагента в мошенничестве

Турагент из Екатеринбурга оставила семьи с детьми без отпуска

21 февраля 2025, 16:29
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге клиенты обвиняют турагента в мошенничестве

В Екатеринбурге клиенты обвиняют турагента в недобросовестности. Пострадавшие туристы остаются с чемоданами в аэропорту, узнавая на стойке регистрации, что их билеты и брони отелей не существуют.

Одна из обманутых турагентом девушек рассказала, что она работает по отработанной схеме под видом индивидуального предпринимателя. Женщина принимает оплату за туристические путевки, предоставляет минимальный пакет документов и поддерживает связь с клиентами вплоть до дня вылета. Когда туристы приезжают в аэропорт, выясняется, что никаких билетов и броней на их имя не существует, пишет «Инцидент Екатеринбург».

Примечательно, что ранее турагент действительно оказывала легальные туристические услуги, поэтому многие клиенты ей доверяли и рекомендовали своим знакомым.

Дело о нарушении прав потребителей сейчас расследуется в райсуде Екатеринбурга.

Ранее стало известно, что в Свердловскую область приезжает много иностранных туристов.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Туризм#Билеты#Аэропорт#Екатеринбург#Турагент#Бронирование#Права потребителей#Недобросовестность
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