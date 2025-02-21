В Екатеринбурге дом камнерезов-ювелиров внесут в реестр памятников архитектуры

Posted 21 февраля, 04:10
Published 21 февраля, 04:10
Modified 21 февраля, 04:11
Updated 21 февраля, 04:11
Согласно документу о проведенной экспертизе, такое решение является обоснованным, так как дом соответствует всем ценностным характеристикам. Однако эксперты считают, что текущее наименование здания не полностью соответствует исторической достоверности. Предлагается обозначить его как «Доходный дом (флигель) в усадьбе Батмановых».
Напомним, в Санкт-Петербурге открылась выставка в Музее Фаберже. В экспозиции представлены предметы из Музея ИЗО в Нижнем Тагиле. Всего посетителям представлены 13 произведений из коллекции.