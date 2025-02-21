В Екатеринбурге дом камнерезов-ювелиров внесут в реестр памятников архитектуры

Согласно документу о проведенной экспертизе, такое решение является обоснованным, так как дом соответствует всем ценностным характеристикам. Однако эксперты считают, что текущее наименование здания не полностью соответствует исторической достоверности. Предлагается обозначить его как «Доходный дом (флигель) в усадьбе Батмановых».