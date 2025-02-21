tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 04:10

Published 21 февраля, 04:10

Modified 21 февраля, 04:11

Updated 21 февраля, 04:11

В Екатеринбурге дом камнерезов-ювелиров внесут в реестр памятников архитектуры

В Екатеринбурге дом камнерезов-ювелиров внесут в реестр памятников архитектуры

21 февраля 2025, 04:10
Фото: Управление госохраны ОКН Свердловской области.
В реестр памятников-архитектуры планируется внести Доходный дом камнерезов-ювелиров, расположенный на улице Малышева, 43 в Екатеринбурге. Данные размещены на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Согласно документу о проведенной экспертизе, такое решение является обоснованным, так как дом соответствует всем ценностным характеристикам. Однако эксперты считают, что текущее наименование здания не полностью соответствует исторической достоверности. Предлагается обозначить его как «Доходный дом (флигель) в усадьбе Батмановых».

Напомним, в Санкт-Петербурге открылась выставка в Музее Фаберже. В экспозиции представлены предметы из Музея ИЗО в Нижнем Тагиле. Всего посетителям представлены 13 произведений из коллекции.

Путеводитель по Уралу: главные города Свердловской области — что посмотреть
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Памятник#Архитектура#Екатеринбург#Культурное наследие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика