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Posted 21 февраля, 15:36

Published 21 февраля, 15:36

Modified 21 февраля, 15:38

Updated 21 февраля, 15:38

Суд Екатеринбурга оставил под стражей экс-чиновника, который выращивал коноплю

В Екатеринбурге продлен срок в СИЗО экс-чиновнику Минагро за коноплю в контейнерах

21 февраля 2025, 15:36
Фото: Изображение Midjourney.

Суд Екатеринбурга оставил под стражей экс-чиновника, который выращивал коноплю

В Свердловской области продолжается расследование громкого уголовного дела, фигурантом которого является бывший высокопоставленный чиновник министерства АПК Игорь Крупский. Дожидаться приговора он будет за решеткой — суд продлил меру пресечения.

Сотрудник аграрного министерства оказался замешан в скандальной истории, связанной с незаконным производством и сбытом запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе облсуда.

Как следует из материалов следствия, обвиняемый создал и руководил крупным подпольным производством наркотиков, использовав для этих целей несколько железнодорожных контейнеров.

Ленинский районный суд города Екатеринбурга, изучив представленные следствием материалы и ходатайство о продлении меры пресечения, постановил оставить Игоря Крупского под стражей. Бывший чиновник останется в следственном изоляторе как минимум до 23 апреля 2025 года.

Ранее райсуд в Екатеринбурге отправил в СИЗО на два месяца начальника «Гортранса».

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Уголовное дело#Криминал#Наркотики#СИЗО#Конопля#Екатеринбург#Ленинский районный суд#Минагро#Незаконный оборот наркотиков
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