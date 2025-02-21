В Екатеринбурге продлен срок в СИЗО экс-чиновнику Минагро за коноплю в контейнерах

Ленинский районный суд города Екатеринбурга, изучив представленные следствием материалы и ходатайство о продлении меры пресечения, постановил оставить Игоря Крупского под стражей. Бывший чиновник останется в следственном изоляторе как минимум до 23 апреля 2025 года.