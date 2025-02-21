В Екатеринбурге продлен срок в СИЗО экс-чиновнику Минагро за коноплю в контейнерах

Posted 21 февраля, 15:36
Published 21 февраля, 15:36
Modified 21 февраля, 15:38
Updated 21 февраля, 15:38
Сотрудник аграрного министерства оказался замешан в скандальной истории, связанной с незаконным производством и сбытом запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе облсуда.
Как следует из материалов следствия, обвиняемый создал и руководил крупным подпольным производством наркотиков, использовав для этих целей несколько железнодорожных контейнеров.
Ленинский районный суд города Екатеринбурга, изучив представленные следствием материалы и ходатайство о продлении меры пресечения, постановил оставить Игоря Крупского под стражей. Бывший чиновник останется в следственном изоляторе как минимум до 23 апреля 2025 года.