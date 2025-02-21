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Posted 21 февраля, 05:05

Published 21 февраля, 05:05

Modified 21 февраля, 05:06

Updated 21 февраля, 05:06

В Екатеринбурге суд продлил арест подросткам, готовившим теракт

В Екатеринбурге суд продлил арест подросткам, готовившим теракт

21 февраля 2025, 05:05
Фото: 1MI.
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест двум подросткам, которые были задержаны за подготовку теракта. Они также подожгли полицейский автомобиль.

Теперь подростки пробудут в СИЗО до 21 июня. Такое же решение было принято в отношении их третьего подельника. Юношей обвиняют в теракте, а также незаконном обороте взрывных устройств, пишет «Лента» со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации следствия, четверо студентов 16-17 лет были сторонниками террористической организации. Они планировали подорвать самодельную бомбу в Екатеринбурге в месте массового скопления людей. Однако осуществить задуманное им не удалось. 4 января молодых людей задержали.

Во время расследования также стало известно, что 22 декабря 2024 года подростки подожгли полицейский автомобиль в Екатеринбурге.

Напомним, в конце января в Свердловской области были задержаны подростки. Они планировали устроить теракт на перегоне Красноуфимск — Зюзря.

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