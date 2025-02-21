В Екатеринбурге суд продлил арест подросткам, готовившим теракт

Posted 21 февраля, 05:05
Published 21 февраля, 05:05
Modified 21 февраля, 05:06
Updated 21 февраля, 05:06
Теперь подростки пробудут в СИЗО до 21 июня. Такое же решение было принято в отношении их третьего подельника. Юношей обвиняют в теракте, а также незаконном обороте взрывных устройств, пишет «Лента» со ссылкой на пресс-службу суда.
По информации следствия, четверо студентов 16-17 лет были сторонниками террористической организации. Они планировали подорвать самодельную бомбу в Екатеринбурге в месте массового скопления людей. Однако осуществить задуманное им не удалось. 4 января молодых людей задержали.
Во время расследования также стало известно, что 22 декабря 2024 года подростки подожгли полицейский автомобиль в Екатеринбурге.
Напомним, в конце января в Свердловской области были задержаны подростки. Они планировали устроить теракт на перегоне Красноуфимск — Зюзря.