В Екатеринбурге в торте «9 островов» обнаружен кусок ножа

Posted 21 февраля, 08:40
Published 21 февраля, 08:40
Modified 21 февраля, 08:42
Updated 21 февраля, 08:42
В Екатеринбурге в торте, купленном в сети магазинов «9 островов», женщина обнаружила кусок канцелярского ножа, сообщает на своей странице в соцсети ВКонтакте Марина Стремилова.
Ее взрослая дочь чуть не проглотила его. Екатеринбурженка переживает, что могла лишиться жизни и оставить сиротой свою маленькую дочь.
Пострадавшие выражают возмущение и призывают быть бдительными при выборе продуктов. Диверсия это или грубая халатность производителя, неизвестно.