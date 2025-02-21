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Posted 21 февраля, 08:40

Published 21 февраля, 08:40

Modified 21 февраля, 08:42

Updated 21 февраля, 08:42

В Екатеринбурге в торте «9 островов» обнаружен кусок ножа

В Екатеринбурге в торте «9 островов» обнаружен кусок ножа

21 февраля 2025, 08:40
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге торт из «9 островов» едва не стал причиной трагедии.

В Екатеринбурге в торте, купленном в сети магазинов «9 островов», женщина обнаружила кусок канцелярского ножа, сообщает на своей странице в соцсети ВКонтакте Марина Стремилова.

Ее взрослая дочь чуть не проглотила его. Екатеринбурженка переживает, что могла лишиться жизни и оставить сиротой свою маленькую дочь.

Пострадавшие выражают возмущение и призывают быть бдительными при выборе продуктов. Диверсия это или грубая халатность производителя, неизвестно.

Ранее сообщалось, Что больше десятка детей отравились в больнице Екатеринбурга.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Питание#Екатеринбург#Инцидент
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