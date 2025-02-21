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Posted 21 февраля, 15:28

Published 21 февраля, 15:28

Modified 21 февраля, 15:30

Updated 21 февраля, 15:30

В фарше екатеринбургского предприятия «Премиум» нашли сальмонеллы

В фарше екатеринбургского предприятия «Премиум» нашли сальмонеллы

21 февраля 2025, 15:28
Фото: 1MI.
Россельхознадзор приостановил действие декларации на продукцию Екатеринбургского мясокомбината после обнаружения бактерии Salmonella в говяжьем фарше «Премиум».

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору временно приостановила действие декларации на продукцию Екатеринбургского мясокомбината. Причиной послужило обнаружение бактерии рода Salmonella в образце фарша из говядины категории «Премиум». Сальмонеллы вызывают заболевание сальмонеллез, которое проявляется лихорадкой, болью в животе и диареей, сообщает «КП-Екатеринбург».

По данным, предоставленным ведомством, на предприятии были обнаружены проблемы с выполнением программы контроля качества продуктов питания. Мясокомбинату были даны рекомендации по исправлению нарушений. Сведения о принятых мерах были опубликованы на сайте Росаккредитации.

Ранее в Екатеринбурге в сосисках нашли ДНК курицы, хотя в составе заявлено свиное и говяжье мясо.

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