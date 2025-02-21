В фарше екатеринбургского предприятия «Премиум» нашли сальмонеллы

Posted 21 февраля, 15:28
Published 21 февраля, 15:28
Modified 21 февраля, 15:30
Updated 21 февраля, 15:30
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору временно приостановила действие декларации на продукцию Екатеринбургского мясокомбината. Причиной послужило обнаружение бактерии рода Salmonella в образце фарша из говядины категории «Премиум». Сальмонеллы вызывают заболевание сальмонеллез, которое проявляется лихорадкой, болью в животе и диареей, сообщает «КП-Екатеринбург».
По данным, предоставленным ведомством, на предприятии были обнаружены проблемы с выполнением программы контроля качества продуктов питания. Мясокомбинату были даны рекомендации по исправлению нарушений. Сведения о принятых мерах были опубликованы на сайте Росаккредитации.