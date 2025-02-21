В фарше екатеринбургского предприятия «Премиум» нашли сальмонеллы

По данным, предоставленным ведомством, на предприятии были обнаружены проблемы с выполнением программы контроля качества продуктов питания. Мясокомбинату были даны рекомендации по исправлению нарушений. Сведения о принятых мерах были опубликованы на сайте Росаккредитации.