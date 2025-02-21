В Лесном десятки домов остались без воды и отопления в мороз

Posted 21 февраля, 09:31
Published 21 февраля, 09:31
Modified 21 февраля, 09:32
Updated 21 февраля, 09:32
По словам одного из местных жителей, кроме воды в городе отсутствует свет. В результате людям нечем обогреваться. До управляющей компании, по словам жителя, не дозвониться, пишет Ура.ру.
По данным администрации города, работа по устранению аварии продолжалась всю ночь. Дефект был обнаружен и в результате поврежденный участок заменили. Теперь теплоснабжающая организация приступила к заполнению участка сети теплоносителем.