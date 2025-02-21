В Лесном десятки домов остались без воды и отопления в мороз

Вторые сутки жители Лесного в Свердловской области живут без воды и отопления. Администрация города сообщила, что отключение коснулось только четырех домов, но местные жители утверждают, что их в несколько раз больше.

По словам одного из местных жителей, кроме воды в городе отсутствует свет. В результате людям нечем обогреваться. До управляющей компании, по словам жителя, не дозвониться, пишет Ура.ру. По данным администрации города, работа по устранению аварии продолжалась всю ночь. Дефект был обнаружен и в результате поврежденный участок заменили. Теперь теплоснабжающая организация приступила к заполнению участка сети теплоносителем. Ранее из-за аварии на теплотрассе без воды и отопления остались жители Каменска-Уральского.