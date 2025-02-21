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Posted 21 февраля, 09:31

Published 21 февраля, 09:31

Modified 21 февраля, 09:32

Updated 21 февраля, 09:32

В Лесном десятки домов остались без воды и отопления в мороз

В Лесном десятки домов остались без воды и отопления в мороз

21 февраля 2025, 09:31
Фото: 1MI.
Вторые сутки жители Лесного в Свердловской области живут без воды и отопления. Администрация города сообщила, что отключение коснулось только четырех домов, но местные жители утверждают, что их в несколько раз больше.

По словам одного из местных жителей, кроме воды в городе отсутствует свет. В результате людям нечем обогреваться. До управляющей компании, по словам жителя, не дозвониться, пишет Ура.ру.

По данным администрации города, работа по устранению аварии продолжалась всю ночь. Дефект был обнаружен и в результате поврежденный участок заменили. Теперь теплоснабжающая организация приступила к заполнению участка сети теплоносителем.

Ранее из-за аварии на теплотрассе без воды и отопления остались жители Каменска-Уральского.

#Ирина Кирилова#Общество#Город#Вода#Отопление#Екатеринбург#Авария
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