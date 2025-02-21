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Posted 21 февраля, 04:26

Published 21 февраля, 04:26

Modified 21 февраля, 04:57

Updated 21 февраля, 04:57

В магазинах «Светофор» в России нашли более 300 тонн опасных продуктов

В магазинах «Светофор» в России нашли более 300 тонн опасных продуктов

21 февраля 2025, 04:26
Фото: 1MI.
В России закрылись 76 магазинов «Светофор» по результатам проведенных проверок. В торговых точках обнаружили продукты плохого качества.

В настоящее время в суде на рассмотрении находятся еще 314 материалов по данным проверкам, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По словам экспертов, чаще всего в вышеупомянутой сети продают товары с истекшим сроком годности, а также продукты, не имеющие документов, подтверждающих качество и безопасность. Кроме того, в некоторых магазинах сотрудники не прошли медосмотры.

Напомним, проверки в торговой сети начались в январе 2025 года после жалоб поставщиков и из-за подозрений в продаже товара низкого качества.

Один из магазинов «Светофор» избежал закрытия благодаря неравнодушным покупателям
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#Елизавета Зиборова#Общество#Роспотребнадзор#Специалисты#Светофор#Магазины#Товары#Качество продуктов#Торговая сеть#Екатеринбург#Проверки
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