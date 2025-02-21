В магазинах «Светофор» в России нашли более 300 тонн опасных продуктов

Posted 21 февраля, 04:26
Published 21 февраля, 04:26
Modified 21 февраля, 04:57
Updated 21 февраля, 04:57
В настоящее время в суде на рассмотрении находятся еще 314 материалов по данным проверкам, рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
По словам экспертов, чаще всего в вышеупомянутой сети продают товары с истекшим сроком годности, а также продукты, не имеющие документов, подтверждающих качество и безопасность. Кроме того, в некоторых магазинах сотрудники не прошли медосмотры.
Напомним, проверки в торговой сети начались в январе 2025 года после жалоб поставщиков и из-за подозрений в продаже товара низкого качества.