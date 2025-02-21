В мешочек, всмятку и вкрутую: как правильно сварить яйца — важна каждая минута

Для начала напомним общие правила, которые нужно соблюдать при варке яиц. Во-первых, они не должны быть ледяными. Достаньте яйца из холодильника где-то за 30 минут до приготовления. Во-вторых, вода должн полностью покрывать яйца. В-третьих, щепотка соли, брошенная в воду, не даст вытечь белку, если яйцо треснет. В-четвертых, когда вода закипит, уменьшите огонь до среднего, чтобы яйца не болтались в кастрюле. А теперь — конкретные лайфхаки.