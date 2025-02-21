В мешочек, всмятку и вкрутую: как правильно сварить яйца — важна каждая минута

Posted 21 февраля, 04:01
Published 21 февраля, 04:01
Modified 21 февраля, 04:01
Updated 21 февраля, 04:01
Для начала напомним общие правила, которые нужно соблюдать при варке яиц. Во-первых, они не должны быть ледяными. Достаньте яйца из холодильника где-то за 30 минут до приготовления. Во-вторых, вода должн полностью покрывать яйца. В-третьих, щепотка соли, брошенная в воду, не даст вытечь белку, если яйцо треснет. В-четвертых, когда вода закипит, уменьшите огонь до среднего, чтобы яйца не болтались в кастрюле. А теперь — конкретные лайфхаки.
У яйца всмятку жидкий желток и не очень твердый белок. В зависимости от желаемой консистенции выбирайте следующее время варки: опустите яйцо в кипящую воду на 2 минуты — желток и белок останутся жидкими; 3 минуты — получится жидкий желток, но почти твердый белок, — пишет РБК. Life.
При таком времени белок будет едва схватившимся, а желток останется полностью жидким. Это идеальный вариант для завтрака с солдатиками из поджаренного хлеба. Важно сразу после варки поместить яйца в холодную воду на 10-15 секунд — это остановит процесс приготовления и облегчит очистку.
Яйца в мешочек готовятся 5-5,5 минут. При этом белок полностью схватывается, а желток остается полужидким, кремообразным. Такие яйца прекрасно подходят для салатов, бутербродов и классического яйца Бенедикт. После варки также необходимо охладить яйца в ледяной воде, чтобы получить идеальную консистенцию.
Вкрутую яйца варятся 8-9 минут. Желток должен стать полностью твердым, но при этом сохранить яркий желтый цвет — более длительная варка приведет к появлению сероватого оттенка. После варки поместите яйца в ледяную воду на 5 минут — это предотвратит появление темного ободка вокруг желтка.