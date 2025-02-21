tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 04:01

Published 21 февраля, 04:01

Modified 21 февраля, 04:01

Updated 21 февраля, 04:01

Чтобы сварить яйцо правильно, лучше засечь время

В мешочек, всмятку и вкрутую: как правильно сварить яйца — важна каждая минута

21 февраля 2025, 04:01
Фото: Изображение от freepik. Чтобы сварить яйцо правильно, лучше засечь время
Рубрика
Еда и напитки
Казалось бы, что может быть проще варки яиц? Однако именно в простоте кроется главный подвох — достичь идеальной консистенции желтка непросто. Рассказываем, как идеально приготовить яйца «в мешочек», всмятку и вкрутую.

Для начала напомним общие правила, которые нужно соблюдать при варке яиц. Во-первых, они не должны быть ледяными. Достаньте яйца из холодильника где-то за 30 минут до приготовления. Во-вторых, вода должн полностью покрывать яйца. В-третьих, щепотка соли, брошенная в воду, не даст вытечь белку, если яйцо треснет. В-четвертых, когда вода закипит, уменьшите огонь до среднего, чтобы яйца не болтались в кастрюле. А теперь — конкретные лайфхаки.

Как сварить яйца и не повредить скорлупу: больше никаких трещин — простые лайфхаки
Узнать подробнее

Яйца всмятку: нежный жидкий желток

У яйца всмятку жидкий желток и не очень твердый белок. В зависимости от желаемой консистенции выбирайте следующее время варки: опустите яйцо в кипящую воду на 2 минуты — желток и белок останутся жидкими; 3 минуты — получится жидкий желток, но почти твердый белок, — пишет РБК. Life.

При таком времени белок будет едва схватившимся, а желток останется полностью жидким. Это идеальный вариант для завтрака с солдатиками из поджаренного хлеба. Важно сразу после варки поместить яйца в холодную воду на 10-15 секунд — это остановит процесс приготовления и облегчит очистку.

Яйца в мешочек идеально подходят для приготовления салатов
Яйца в мешочек идеально подходят для приготовления салатов. Фото: Изображение от stockking на Freepik

Яйца в мешочек: золотая середина

Яйца в мешочек готовятся 5-5,5 минут. При этом белок полностью схватывается, а желток остается полужидким, кремообразным. Такие яйца прекрасно подходят для салатов, бутербродов и классического яйца Бенедикт. После варки также необходимо охладить яйца в ледяной воде, чтобы получить идеальную консистенцию.

Яйца вкрутую: классика жанра

Вкрутую яйца варятся 8-9 минут. Желток должен стать полностью твердым, но при этом сохранить яркий желтый цвет — более длительная варка приведет к появлению сероватого оттенка. После варки поместите яйца в ледяную воду на 5 минут — это предотвратит появление темного ободка вокруг желтка.

Ранее эксперты рассказали, что нужно добавить в воду, чтобы яйца не растрескались при варке.

Забудьте о крупных яйцах: знающие хозяйки никогда их не берут по этой причине
Узнать подробнее
Читайте также:
Как приготовить идеальную гречку: рассыпчатая и ароматная по рецепту шефаДаже дешевый круглый рис будет идеально рассыпчатым — рецепт тайских поваровКак сварить бульон прозрачнее воды в горном ручье — пленит даже гурманов
#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Яйца#Кулинария#КЦ#Еда и напитки#Варка#Секреты приготовления
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика