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Posted 21 февраля, 15:04

Published 21 февраля, 15:04

Modified 21 февраля, 15:06

Updated 21 февраля, 15:06

В Нижнем Тагиле дети устроили горку под колесами авто

В Нижнем Тагиле дети устроили горку под колесами авто

21 февраля 2025, 15:04
Фото: Общественное движение «Тагил без ям».
Дети в Нижнем Тагиле построили горку из снега во дворе и катаются под колеса машин, создавая опасность для автовладельцев.

На днях жители Нижнего Тагила столкнулись с проблемой. Во дворе дома №24 по улице Лебяжинская образовалась гора снега после уборки. Дети быстро нашли ей применение, превратив снежный массив в импровизированную горку. Однако веселье обернулось потенциальной опасностью. Дети катаются прямо под колеса автомобилей, сообщает общественное движение «Тагил без ям».

Автовладельцам настоятельно рекомендуют проявлять максимальную осторожность и соблюдать скоростной режим. Даже самый опытный водитель может не успеть среагировать на внезапно выскочившего ребенка.

Видео: Общественное движение «Тагил без ям».

Ранее в Богдановичском районе 12-летний мальчик попал под легковую машину Chevrolet Cruze.

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