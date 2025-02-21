В Нижнем Тагиле дети устроили горку под колесами авто

На днях жители Нижнего Тагила столкнулись с проблемой. Во дворе дома №24 по улице Лебяжинская образовалась гора снега после уборки. Дети быстро нашли ей применение, превратив снежный массив в импровизированную горку. Однако веселье обернулось потенциальной опасностью. Дети катаются прямо под колеса автомобилей, сообщает общественное движение «Тагил без ям».