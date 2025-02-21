В Нижнем Тагиле подвели промежуточные итоги конкурса «Учитель-дефектолог России»

По результатам конкурсного отбора первое место заняла Ангелина Потеева. Она является педагогом-логопедом и работает в детском саду № 172 «Радость» на ГГМ. Ангелина Потеева представила проект «Логопедическая помощь на дому», который рассказывает о том, как можно предупредить отклонения в формировании речи у детей от 3 до 7 лет.