В Нижнем Тагиле подвели промежуточные итоги конкурса «Учитель-дефектолог России»

Posted 21 февраля, 16:28
Published 21 февраля, 16:28
Modified 21 февраля, 16:30
Updated 21 февраля, 16:30
По результатам конкурсного отбора первое место заняла Ангелина Потеева. Она является педагогом-логопедом и работает в детском саду № 172 «Радость» на ГГМ. Ангелина Потеева представила проект «Логопедическая помощь на дому», который рассказывает о том, как можно предупредить отклонения в формировании речи у детей от 3 до 7 лет.
Вторые и третьи места заняли Галина Железкова и Елена Рассадникова, которые работают в должности учителей-дефектологов в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Солнышко», находящемся в центральной части города.
В управлении образования администрации города сообщили, что самые достойные претенденты пройдут в следующий этап соревнования — региональный.
Ранее в Свердловской области был объявлен прием заявок на Международный конкурс «На крыльях» для дизайнеров одежды.