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Posted 21 февраля, 16:28

Published 21 февраля, 16:28

Modified 21 февраля, 16:30

Updated 21 февраля, 16:30

В Нижнем Тагиле подвели промежуточные итоги конкурса «Учитель-дефектолог России»

В Нижнем Тагиле подвели промежуточные итоги конкурса «Учитель-дефектолог России»

21 февраля 2025, 16:28
Фото: МАДОУ «Радость» г. Нижний Тагил.
В Нижнем Тагиле подвели итоги конкурса «Учитель-дефектолог России»: победителем стала Ангелина Потеева с проектом «Логопедическая помощь на дому», второе и третье места заняли Галина Железкова и Елена Рассадникова.

По результатам конкурсного отбора первое место заняла Ангелина Потеева. Она является педагогом-логопедом и работает в детском саду № 172 «Радость» на ГГМ. Ангелина Потеева представила проект «Логопедическая помощь на дому», который рассказывает о том, как можно предупредить отклонения в формировании речи у детей от 3 до 7 лет.

Вторые и третьи места заняли Галина Железкова и Елена Рассадникова, которые работают в должности учителей-дефектологов в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Солнышко», находящемся в центральной части города.

В управлении образования администрации города сообщили, что самые достойные претенденты пройдут в следующий этап соревнования — региональный.

Фото: МАДОУ "Радость" г. Нижний Тагил

Ранее в Свердловской области был объявлен прием заявок на Международный конкурс «На крыльях» для дизайнеров одежды.

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